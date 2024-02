La Diputación de Zaragoza y la Fundación Gaspar Torrente han lanzado el primer curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón. La iniciativa forma parte del programa de actividades que la DPZ tiene con esta entidad dedicada a difundir y promocionar Aragón desde el aragonesismo. El curso tendrá lugar entre febrero y octubre de este año y contará con una veintena de sesiones.

El curso es gratuito y puede asistirse tanto al curso completo como a sesiones sueltas a través de la web de la fundación. Consta de 20 sesiones que se celebrarán en las sedes de las entidades organizadoras y colaboradoras: en el Paraninfo (Universidad de Zaragoza); el Palacio Provincial de la Diputación de Zaragoza; el Casino Mercantil, sede de la Fundación Caja Rural de Aragón; y la sede de la Fundación Gaspar Torrente. Además, el curso contará con un diploma final de asistencia a aquellas personas que completen más del 80% de las sesiones.

El objetivo del curso, tal y como ha destacado el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, “es dar a conocer mejor Aragón y todos los aspectos que conforman la identidad aragonesa. El ilustre Eloy Fernández Clemente afirmaba que no se puede amar lo que no se conoce. Por tanto, sin conocer Aragón no se le puede amar y defender”. “Este curso introductorio pretende poner esos cimientos para despertar en los asistentes el interés por todas esas materias que determinan el ser de Aragón”, ha añadido Latorre.

Al mismo tiempo, Latorre ha resaltado que el curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón “lo impartirán los mejores especialistas en las materias: catedráticos y profesores de la Universidad, investigadores y ponentes relevantes en las materias respectivas; si bien se quiere que tenga un carácter introductorio y un espíritu divulgador”.

La temática es general, tal y como ha explicado el presidente de la Fundación Gaspar Torrente y se abarcarán todos los aspectos que conforman la identidad aragonesa: historia, derecho foral lenguas, literatura, antropología, folklore, arte, cine, música, economía, aragonesismo, personalidades aragonesas…

La primera sesión tendrá lugar el 16 de febrero y estará impartida por José Luis Corral, profesor, escritor y catedrático de historia medieval y llevará por título 'Orígenes de Aragón: del Condado a Ramiro I con capital en Jaca'. La ampliación del reino por Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I'. “Esta sesión incidirá en la importancia de divulgar y dar a conocer la historia de Aragón para la ciudadanía aragonesa, y en la importancia de este tipo de cursos”, ha resaltado Corral, quien ha incidido especialmente en que “Aragón es como es por nuestra historia y por nuestra voluntad de querer ser”.

El temario del I curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón constará de 6 sesiones sobre historia de Aragón; 3 sesiones sobre Lenguas y Literatura de Aragón, 2 sobre desarrollo del aragonesismo, 1 de Derecho Foral, de Antropología e identidad Aragonesa, de los clubs de élite como seña de identidad, de Arte Aragonés, de Jota, Música e Indumentaria Aragonesa, de Cine Aragonés, de Cultura Aragonesa, personajes aragoneses o desarrollo Económico Hoy.

La inscripción puede realizarte a través de la página web https://www.fundaciongaspartorrente.org/ y también, en las propias sesiones al inicio o final de cada una.