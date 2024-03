Pepe Lirrojo (actúa en una sala mítica de Los Ángeles): “En The Magic Castle parece que estás en la gala de los Oscars"

José Fernández, conocido como Pepe Lirrojo, vuelve a Estados Unidos para interpretar sus espectáculos de magia de cerca. El mago ha sido invitado a una de las salas más afamadas del mundo: el Castillo de la Magia de Los Ángeles. Solo dos aragoneses han logrado la hazaña de actuar sobre sus tablas. El primero en hacerlo fue Pepe Carroll, al que le siguió Pepe Lirrojo, que este año repite su primera experiencia de 2019. Además de las actuaciones en el Magic Castle, Pepe Lirrojo ofrecerá una conferencia de sus creaciones mágicas sólo para magos en la ciudad de San Francisco.

-¿Cómo un ingeniero informático se convierte en mago?

-Estudié ingeniería informática pero desde jovencito ya practicaba la magia y hacía espectáculos cuando podía. Después de haber trabajado un tiempo como ingeniero me propuse dedicarme exclusivamente a la magia.

-¿Le resultó difícil hacerse un nombre en el mundo del ilusionismo?

-Sí, el mundo de la magia es complicado. Todos hemos visto magos en la televisión, pero en realidad, no hay muchos espacios dedicados a este arte. Afortunadamente, hoy en día está más extendido y hay más sitios dedicados a los espectáculos y a la enseñanza de la magia.

-En su caso, el esfuerzo ha tenido recompensa. A finales de marzo actúa por segunda vez en el prestigioso Magic Castle de Los Ángeles. El castillo se define como «el club privado más inusual del mundo». ¿Qué puedes encontrar en The Magic Castle?

-El club es un sitio muy peculiar: el vestíbulo del castillo no tiene puertas, los visitantes deben decir una frase secreta para entrar y el código de vestimenta es muy estricto. Los hombres llevan trajes de sastrería y las mujeres, vestidos de noche. Parece que estás en la gala de los Oscars. De hecho, muchos de los socios del club son actores de Hollywood. En 2019, actúe delante de figuras como Kevin Sussman, el actor de 'Big Bang Theory', o el productor Seth Green. Neil Patrick Harris, Ted en 'Cómo conocí a vuestra madre', también es socio y se deja ver a menudo por allí. La magia es uno de los hobbies preferidos de los estadounidenses.

Pepe Lirrojo en The Magic Castle en Los Ángeles. / EL PERIÓDICO

-¿Recuerda alguna anécdota de su primera visita en 2019?

-Tienes que actuar durante una semana seguida y en mi caso, hago cuatro pases al día. Con 28 actuaciones en una semana da tiempo a que te pase de todo. En 2019, le dije a un espectador que nombrara una carta y me dijo el nueve de corazones. Estaba de fiesta y había bebido. Al final, antes de desvelar la carta, le pregunté cuál había escogido y ya no se acordaba: cambio corazones por picas. Al público no se le puede llevar la contraria, así que tuve que improvisar. Conseguí que el truco saliera bien de milagro.

-¿Cómo diseña sus espectáculos? ¿Cuál es el proceso creativo?

-Intento darle un matiz teatral a mis espectáculos. Me gusta hacer algo diferente, no limitarme al típico espectáculo de magia que se reduce a unos juegos establecidos sin ningún hilo conductor. Yo construyo todo alrededor de un personaje, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo hacia el color rojo y los números pares. La personalidad de mi personaje afecta a las cartas que cojo, mi forma de actuar, etc. De esta manera creo algo mío y me diferencio del resto de magos.

-¿El público de The Magic Castle presenciará un espectáculo diferente al de 2019? ¿En qué va a innovar?

-Cuando me llamaron, pensé en llevar el mismo 'show', pero al final voy a innovar en varias rutinas. Todos los trucos que represento son de mi cosecha, y desde 2019 he seguido elaborando nuevos juegos que me definen más como mago y están más en consonancia con mi personaje. Cada noche, el público va a ver a doce magos diferentes, por lo que es importante que el 'show' tenga un componente distintivo.

-En tu próxima visita a Estados Unidos, también vas a dar unas conferencias privadas para magos en San Francisco.

-Las conferencias de magos para magos son un espacio de retroalimentación: tú compartes tus trucos pero también recibes consejos e ideas. Además, el público se interesa por tu material. Yo, a parte de las notas de las conferencias y un manual de magia, he creado dos barajas propias, una de ellas dedicada a la creatividad con la que puedes diseñar tus propios juegos. Esta baraja les resulta muy interesante a los magos porque les permite ir más allá.

-También es especialista en cartomagia y todos los años asiste a las Jornadas Cartomágicas del Escorial que organiza Juan Tamariz. ¿Es Juan Tamariz uno de sus referentes?

-Sin duda. Juan Tamariz es un referente para muchos magos de mi generación. De hecho, yo empecé en la magia gracias a unos fascículos que publicó en los años 90. Tamariz es muy conocido en España gracias a la televisión, pero es un maestro de maestros a nivel mundial. Desde 2013 tengo la suerte de participar en las Jornadas Cartomágicas del Escorial, que reúnen a un grupo muy selecto de magos de todo el globo. Algunos ilusionistas viajan desde Japón, Escocia o Canadá. Los cartógrafos más punteros del mundo nos reunimos allí para tener un fin de semana de estudio donde compartimos nuestros trucos. Se da toda una conjunción de nexos en torno a la figura de Juan Tamariz, que tiene una personalidad muy magnética.

-¿Considera que en España hay talento para la magia?

-Además de Juan Tamariz, nuestro país ha visto nacer grandes magos. Por ejemplo, el aragonés Pepe Carroll ganó varios premios mundiales, aunque nos dejó muy joven. Luis Olmedo, un ilusionista malagueño con el que coincidiré en Estados Unidos, fue campeón mundial de micromagia en 2022. España es cuna de buena magia.

-¿Cuál cree que es la clave para ser un buen mago?

-Que lo que haces te ilusione a ti más que al público. Si vives de ilusionar a los demás, esa emoción debe estar patente en ti. Crear ilusión en los demás es lo que más me gusta de mi trabajo. Al final, todo el mundo sabe que la actuación tiene trampa, pero aún así no puede apartar la mirada hasta conocer el desenlace. Esa es la verdadera magia.