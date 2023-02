Esta jornada 21 de Segunda RFEF nos trajo dos duelos aragoneses del grupo 2. El Brea se midió ante el San Juan y cayó derrotado 1-2. El Tarazona, por otro lado, remontó y venció al Beasain gracias a un doblete a última hora de González, que marcó en el 88 y en el 92 para dar tres puntos al club turiasonense.

Y es que el Tarazona llegó a este choque con la idea de puntuar de cara a subir posiciones en el play-off. El Beasain, su rival, comenzó marcando en el minuto 1, tanto que sentó como un jarro de agua fría en los aragoneses. El Tarazona gozó de ocasiones en la primera parte, pero no logró transformarlas. En la segunda, a falta de dos minutos Carlos González conseguía el tanto del empate. En el descuento, la locura se desató cuando el propio González remontó el choque con otro gol, que valía tres puntos y que otorgaba la victoria al conjunto de Javi Moreno, que ya suma 4 victorias y tan solo un gol en sus últimos cinco choques.

El Brea, por su parte, no pudo vencer al San Juan, que llegaba con dos puntos menos, muy igualado en la tabla. El partido arrancó en Piedrabuena con una ocasión para el local Rodri Val que fue a las manos del guardameta del San Juan. En el 37, el conjunto visitante marcó un gol con un disparo dentro del área. En la segunda, Pérez gozó de una ocasión que no convirtió y pocos minutos después, en el 66, el San Juan hizo el 0-2. El Brea no se rindió y Jorge Pérez logró el 1-2 tras un penalti, que puso el resultado definitivo.

BEASAIN 1 - TARAZONA 2

Beasain: Arteche, Eguren, Merino, Kerman, Sansinenea, Zubillaga, Iván Claver, Cristian, Aitor Lorea, Eizagirre y Aranguren.

Tarazona: Llamas, Royo, Nacho Pastor, Gnali (Ochirosii, m. 82), Deiby (Frau, m. 86), David Sanz (González, m. 59), Moustapha, Néstor, Areso, Adrián Carrasco y Chevarria (Galdón, m. 59).

Goles: 1-0, min. 1: Aranguren. 1-1, min. 88: González. 1-2, min. 92: González.

Árbitro: Martínez García. Amonestó a los locales Eizagirre y Barandiaran y a los visitantes Gnali y Nacho Pastor.

BREA 1 - SAN JUAN 2

Brea: Dennis, Arroyo, Félez (Monteiro, 72), Chus Herrero, Arnedillo (Vela, 72), Javi López, Jaime Ara, Pepo (Luis Costa, 59), Val, Jorge Pérez y Tapia (Canty, 72).

San Juan: Aldave, Morte, Lacomba (Rusiñol, 60), Morillas, Olcoz (Rives, 77), Sayes (Ander, 60), Iribarren (Meler, 89), Retegui, Recalde, Adrían y Gómez (Ezcurra, 77).

Goles: 0-1, min. 37: Morillas. 0-2, min. 65: Olcoz. 1-2, min. 79: Jorge Pérez.

Árbitro: Arenas Mora. Amonestó al local Félez, Chus Herrero y Luis Costa y al visitante Morte.