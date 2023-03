Pirineístas, mujeres y montañas, documental de María Isabel Díaz Novo, aspira a «reescribir la historia con estas mujeres que rompieron los estereotipos». Este viernes abre el fin de semana en Benasque del tour internacional del BANFF Festival, parada intermedia, entre Jaca y Vielha del considerado mayor evento de cine de montañas. Una mesa redonda moderada por Felisa Ferraz, con la directora y la escritora Luz Gabás, complementa una cartelera con nueve títulos en su sección oficial y una práctica de rescate en aludes en Cerler.

Es la tercera cinta de Díaz Novo. Pirineos, Alpes, Elbrús, Kilimanjaro, cinco veces en Nepal, la última descubriendo la peor cara del himalayismo comercial... Recorriendo un camino de altura «siempre a ritmo tortuguita» o dándole la vuelta a descendiendo por una gruta. Descubriendo en el exterior y en el interior, descubriendo historias desde la lectura o «hablando con las personas mayores en los pueblos del Pirineo que, sean verdad o mentira, cuentas historias increíbles».

La valiosa investigación de la zaragozana Marta Iturralde Navarro sobre las andanzas de las primeras pirineístas, libro ahora reeditado por Desnivel, «fue mi base, mi referente». Como hizo Henri Beraldi en Cien años en el Pirineo (1898), Díaz Novo dibuja en el cielo una pléyade de siete estrellas femeninas, sustentada en la indisoluble relación entre el montañismo y la literatura resumida en el dogma ‘ascender, sentir y escribir’. «Estuve haciendo una investigación, encontré muchísimas vidas interesantes, que, socialmente, en esa época, quedaron ocultas en sus diarios. Fueron olvidadas conscientemente porque los hombres no quisieron publicar sus relatos para que no fueran ejemplos para otras mujeres». Algunos sí se leyeron... siglos después.

Pirineos Mountain Film Festival llega a Barbastro el próximo día 17

Tras la inauguración del certamen en Huesca, el Palacio de Congresos de Barbastro acoge la segunda edición del Pirineos Mountain Film Festival, el próximo día 17 de marzo. Siete cortometrajes se exhibirán en la capital del Somontano. Este certamen tiene un carácter itinerante y por primera vez ha contado con una sección competitiva, ganada por el cortometraje ‘Into the ice: An expedition to the end of the world’. El PMFF es promovido por el Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, el Instituto Aragonés de la Mujer y Peña Guara. La siguiente sede será Jaca (24 de marzo) para posteriormente dirigirse hasta Boltaña (1 de abril) y terminar en Benasque (15 abril).