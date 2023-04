Un gol del argentino Lucas Ocampos, de penalti y sobre la hora, frenó esta noche en seco en San Mamés a un Athletic Club que llegó al choque con ansias e ilusiones europeas y además dio a su equipo prácticamente la salvación virtual en una temporada en la que ha sufrido lo indecible. Ocampos transformó con autoridad un penalti en el minuto 90 que le hizo Yeray Álvarez cuando al central rojiblanco se le escapaba un balón comprometido que le había enviado Unai Simòn y que le complicó aún más un inoportuno resbalón.

Con estos tres puntos el Sevilla suma 13 puntos de 15 posibles, justo la racha que le rompe a un Athletic que esperaba asaltar unos puestos europeos de los que sigue fuera y que ahora le quedan a tres puntos. A ya diez puntos del descenso, los de José Luis Mendilibar piensan ya más en la parte alta, con Europa a ocho puntos, que en la baja de la clasificación.

Con la única sorpresa de la presencia de Suso en el Sevilla a pesar de la masiva rotación de Mendilibar, el duelo arrancó como se esperaba. Como un choque de trenes entre dos equipos con intensos y con la intención de vivir en campo rival. No llegaron a conseguirlo del todo, aunque era el Athletic el vencedor a los puntos. Y no a los goles porque dos que metió, en los minutos 8 y 16, los anuló el VAR por sendos fueras de juego. El primero seguro que dará lugar a debates sobre si la posición de Nico Williams era ilegal o no cuando centró De Marcos desde la derecha dando continuidad a un jugada nacida en la otra banda y enriquecida por el pase de Herrera al lateral. El segundo, un impecable cabezazo de Guruzeta a un buen centro desde la izquierda a pie cambiado de Nico, tras un córner en corto, sí que no ofrecía dudas. Fueron las acciones más relevantes en el toma y daca entre ambos conjuntos tras una cabalgada inicial de En-Nesyri, en la que también se acabó señalando posición antirreglamentaria.

Se fue igualando el encuentro, sin ocasiones pero siempre con el Athletic más dominador, hasta que en los minutos finales del primer tiempo el equipo vasco concretó dos buenas llegadas en dos buenos centros de Yuri y Guruzeta. Pero tanto al propio 'Guru' como a Iñaki Williams les faltó filo en la acción decisiva. El delantero centro ni llegó a rematar un centro de los que no perdonan los goleadores y el mayor de los Williams no sabía ni a dónde había ido su cabezazo mal conectado.

El regreso de vestuarios lo protagonizó Nico con dos coladas por el flanco izquierdo del ataque local, dos jugadas que derivaron en sendos saques de esquina tras un despeje de Dmitrovic y un rechace de Gudelj. Mendilibar movió ficha para intentar cambiar el rumbo y añadió tres cambios antes de la hora del partido al de Bryan Gil que hizo tras el descanso. Uno de ellos, el de Navas, por lesión del capitán sevillista.

Pareció darle resultado al técnico vizcaíno esa rotación a la que hizo ya en la alineación inicial, ya que la primera ocasión tras el triple movimiento fue de su equipo. Un carrera de Bryan Gil hacia un mano a mano con Unai Simón en la que, llegando de la nada, se interpuso Vivian. Fue el propio central rojiblanco el que propició la oportunidad visitante con un mal pase en horizontal que le interceptó el gaditano. Vivian cometió un error grave y él mismo lo subsanó.

Respondió el Athletic con una jugada entre los Williams, un centro del mayor rematado sin ángulo por el pequeño, pero el choque empezó a ladearse hacia el área local. Tampoco se vio en demasiado peligro Unai Simón, quien se lo fabricó él solo cuando el choque declinaba con el 0-0 en un pase comprometido a Yeray, quien primero se resbaló y después derribó a Ocampos en un penalti que el argentino convirtió con solvencia desde los once metros en el único gol del choque.