La fiscalía rechaza que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ejerza la acusación particular en el procedimiento abierto por el caso Negreira de presunta corrupción porque la entidad, a su entender, no puede considerarse como parte perjudicada ni ofendida. La acusación pública sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que aunque este organismo entienda "legítimamente" que la alteración de limpieza en una competición deportiva "ofende" sus principios éticos, no le convierte, "sin más" en "ofendidos jurídicos". Lo mismo opina sobre la personación de la asociación azulgrana 'Un crit valent'. Por otra parte, el FC Barcelona ha solicitado a la jueza que se le tenga personado a la vez como investigado y como acusación particular porque se considera perjudicado.

Los fiscales Luis García Cantón y Ricardo Sanz-Gadea detallan que "debe partirse, y este dato se nos antoja esencial, de que el concepto perjudicado y ofendido desde el punto de vista social nada tiene que ver con su valoración desde el punto de vista estrictamente jurídico". En este sentido, aluden a la ley que incorporó en el Código Penal el delito de corrupción en el deporte y que el propósito es "la garantía de una competencia justa y honesta". Es decir, lo que se debe proteger es "la competencia libre y justa", relatan. Y añade que el concepto de "perjudicado" es "quien ha sufrido un perjuicio o daño moral" por la comisión de un delito. A su entender, en base a estos parámetros el CSD no cumple con los "mínimo exigibles" para ser aceptado como acusación particular. "Ni daño moral, ni patrimonial" "No hay daño moral, ni mucho menos patrimonial, para unos peticionarios (para ejercer la acusación) que ninguna relación mantienen -ni aproximada- con la libre competencia justa de una competición con la que no mantienen más relación que la de meros espectadores", por lo que "difícilmente pueden ser víctimas de un daño moral, siquiera fuera de manera vicaria, por las acciones que se imputan al FC Barcelona o a sus dirigentes", insisten los fiscales. Además añaden que la tutela "genérica" del deporte reconocida al CSD, incluso la que desde "un punto de vista estrictamente organizativo se le atribuya sobre el sistema arbitral", no le puede "elevar a la categoría de perjudicado u ofendido" en un delito que "protege" la "libre y justa competencia". La jueza Silvia López Mejías, instructora del caso, está pendiente de resolver las peticiones de personación, entre ellas las del Real Madrid. La fiscalía, asimismo, se opone a la pretensión de La Liga, a la que se ha sumado la Federación Española de Fútbol, de aplicar la investigación a Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, al estimar que es "precipitado" entender que los datos aportados "configuren en este momento embrionario de la investigación un nutrido soporte probatorio incriminatorio". Subraya que es "prudente" esperar a los resultados de las pesquisas que llevan a cabo la Guardia Civil. Por otra parte, La Liga ha solicitado a la jueza que se identifique a las personas que forman parte del denominado Comité de Riesgos Tributarios del Barça y que se reclame a varias compañía auditoras que han realizado para la entidad azulgrana investigaciones internas, entre ellas las del 'caso Negreira'. La entidad azulgrana, además, pide que se imponga una fianza de 500.000 euros al Real Madrid para ejercer la acusación particular.