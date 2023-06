La representación de Special Olympics Aragón dentro de la delegación española en estos Juegos Mundiales Special Olympics de Berlín 2023 está cosechando increíbles resultados. Los nueve deportistas que compiten en las modalidades de ciclismo y gimnasia rítmica en los torneos en Alemania volverán a la comunidad con, por lo menos, diez medallas repartidas en cinco platas y cinco bronces después de seis días de competición.

Por un lado, las tres representantes aragonesas en gimnasia rítmica han conseguido siete galardones en las diferentes modalidades que participan: gimnasia rítmica, aro, cinta, cuerda, mazas, pelota y all around. Leticia Zapatero fue segunda en el nivel 1 de cuerda y tercera en all around, y a sus logros se suman los de una especialmente inspirada Pilar Beamonte, que ha sido capaz de llevarse el pleno: tres bronces en cinta, cuerda y all around y dos medallas de plata en pelota y aro. María Pilar Rey, por su parte, aporta a los logros aragoneses un quinto puesto, tres sextos y un séptimo lugar en el nivel 2 de gimnasia rítmica.

Entre los ciclistas, las medallas han sido repartidas entre Arwen Gracia, con la plata cosechada en la modalidad de 2 kilómetros, Belén Casado, con un bronce en los 5 kilómetros, y Anatoliy Moliner, quien ha conseguido un tercer lugar en los 25 km. De otro modo, Sergio Viñas también ha obtenido dos cuartas plazas en los 15 y los 25 km a las que hay que agregar un quinto puesto alcanzado por Marcos Jiménez y otro quinto lugar de Eugenia Clarimón.

Están siendo, sin duda, unos provechosos Juegos Mundiales Special OIympics para los atletas aragoneses, que todavía pueden obtener más premios en la modalidad de ciclismo, aún sin finalizar. De otro modo, las tres gimnastas rítmicas sí han finalizado su participación en las competiciones albergadas en Alemania, que llegarán a su fin el próximo domingo 25 de junio tras nueve días para celebrar la diversidad y la inclusión con más de 7.000 deportistas de 190 delegaciones de todo el globo participando en esta decimosexta edición de los Juegos Mundiales Special Olympics que organiza, entre otros, el aragonés Enrique Zaragoza.