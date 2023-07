La presencia aragonesa en el tenis profesional se está viendo incrementada en los últimos meses de manera exponencial. El deporte en la comunidad crece a marchas dobles y prueba de ello es la próxima participación de la tenista sadabense Carlota Martínez Círez a finales de agosto en la fase previa de su primer Grand Slam: el US Open.

La jugadora de 22 años venció el pasado domingo a la rusa Ekaterina Makarova por 6-3 y 6-3, consiguiendo así llevarse el ITF World Tennis Tour de Punta Cana, su segundo título del año. «Estoy muy contenta por seguir cumpliendo objetivos y progresando. Me da todavía más pilas para afrontar lo que viene», afirma Martínez, recién regresada de la República Dominicana.

Actualmente ubicada en el puesto 232 del ranking WTA, a Carlota Martínez el triunfo en el Caribe le garantizará disputar la fase clasificatoria de su primer Grand Slam. «Con la próxima actualización del ranking, me situaré en el puesto 197. En la última semana de agosto, jugaré la previa del US Open en Nueva York», confirma. «Era uno de mis objetivos este año, aunque el principal es seguir mejorando en todos los aspectos y jugar cada vez mejor. Con eso, los resultados llegarán», sostiene.

El Abierto de los Estados Unidos será el próximo Grand Slam con presencia aragonesa con la entrada de Carlota Martínez en la ronda previa. «Estoy ilusionada. Cumplir este objetivo te pone muy contenta y jugar un Grand Slam es algo que no está pagado con nada en el mundo», expresa la joven jugadora, que junto a Irene Burillo integra un dúo de ilusionantes tenistas aragonesas. «Hemos jugado algunos torneos juntas y nos llevamos muy bien porque es muy buena persona. Está en un puesto similar a mí en el ranking», indica Carlota Martínez.

«Está siendo mi mejor año sin ningún tipo de duda»

El campeonato dominicano es su cuarta conquista profesional, la segunda de este 2023. «Está siendo mi mejor año sin ningún tipo de duda. Estoy subiendo en el ranking, pero lo más importante es que estoy mejorando como jugadora», argumenta la zaragozana, consciente de la dificultad de una disciplina como la suya más allá del aspecto físico. «Es un deporte muy complicado y muy mental porque es individual y estás tú sola en la pista. Mi cambio, más que tenístico, ha sido mental», considera la sadabense.

El orgullo de llevar a tu tierra a lo más alto se incrementa, más si cabe, si vienes de una pequeña población en la que las posibilidades son pocas aunque, eso sí, la ilusión se maximiza. Para la tenista de 22 años, cada oportunidad de representar a Aragón y a Sádaba, su pueblo, le colma de esperanza y motivación para continuar progresando. «Me encanta ver el nombre de Aragón en todos los sitios posibles y también el de Sádaba. Me hace muchísima ilusión llevar el nombre de mi pueblo allí donde voy», explica Martínez.

Con Nueva York en la mente, la sadabense quiere seguir escalando posiciones y no se pone un techo, aunque confiesa que su sueño pasa por la tierra batida de París. «Quiero subir cada vez más en el ranking para poder jugar torneos de un nivel más alto y ser una jugadora profesional. Me encantaría ganar Roland Garros, es el Grand Slam que más ilusión me haría jugar», confiesa Carlota Martínez.