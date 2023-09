Mal día para los equipos aragoneses en los partidos adelantados de la tercera jornada de Segunda RFEF. La única nota positiva la dejó el Utebo, que obtuvo un valioso empate ante el poderoso Barakaldo como local (1-1). Y pudo ser mejor para ellos, ya que se adelantaron en el marcador con un gol de Barrero mediada la primera parte. Pero el potencial del Barakaldo consiguió derribar la muralla utebera en el segundo acto para firmar unas tablas justas y de mérito ante uno de los equipos más poderosos de la categoría.

Por su parte, al Brea le condenó el balón parado en Piedrabuena. Dos goles en sendas jugadas de estrategia dieron la victoria al Valle de Egüés por 1-2 en un duelo en el que los aragoneses no fueron inferiores pero en el que no aprovecharon sus ocasiones. Además, el Barbastro fue vapuleado en Bilbao por el filial del Athletic (4-0) en un duelo en medio de un aguacero y en el que no tuvieron ninguna opción.

Primera RFEF

El domingo, el Teruel y el Tarazona seguirán avanzando en su complicada ventura en Primera RFEF y los dos equipos aragoneses tratarán de obtener la primera victoria del curso, tras calcar el resultado, un empate sin goles, en la jornada previa ante rivales poderosos. Los turolenses, tras sacar un punto de oro en Riazor ante el Deportivo de la Coruña, reciben a mediodía (12.00) a otro histórico del fútbol español. El Nástic de Tarragona tratará de asaltar Pinilla mientras que los de Víctor Bravo se apoyarán en su público para darle la primera alegría del curso y así alejarse de los puestos de descenso.

Situación muy similar a la que viven los turiasonenses, que viajan hasta Cornellá (12.00) con la intención de seguir sumando. Los de Molo, tras las tablas ante toda una Cultural Leonesa en Tudela, tratarán de dar el siguiente paso y conseguir un triunfo que también les daría aire en la tabla clasificatoria.