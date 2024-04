Vega Gimeno: "Sigo siendo la misma idiota que llego a Zaragoza. Me voy feliz y tranquila"

-Han pasado 48 horas desde el anuncio de su retirada. ¿Cómo se siente? ¿ Se esperaba tal aluvión de reacciones?

-Estoy muy feliz, me está llegando todo el cariño de la gente. Ese día estuve un poco más nerviosa de la cuenta, un poco superada por las circunstancias, pero ya he podido dormir bien y he descansado. La verdad es que me ha sorprendido porque no esperaba que mi retirada tuviera este impacto.

-¿Qué mensaje no se esperaba o cuál le ha hecho especial ilusión?

-En especial los de las compañeras. Me han llegado mensajes muy especiales. Por poner algún ejemplo, el que me mandó Elisa Aguilar (presidenta de la FEB), me gustó mucho, fue muy bonito. Marc Gasol también me escribió y me hizo mucha ilusión que se acordara de mí en este momento.

-Algo habrá hecho bien para recibir tanto cariño...

-No sé si tanto ,¿eh? (ríe) Pero después de tantos años en la élite, de momentos buenos y malos, es un orgullo y una satisfacción que el poso que quede de mí sea tan positivo.

-Si cierra los ojos y piensa en su paso por Zaragoza, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

-La Copa. Es lo más fuerte y lo más intenso que he vivido aquí. Va a ser muy difícil de repetir. El pabellón lleno, la grada entregada, la imagen de verme levantando el trofeo....fue algo mágico.

"He hecho sacrificios por el club y he sido un ejemplo cuando no me apetecía ser un ejemplo de nada"

-Una Copa de contrastes para usted. Los seis triples ante Valencia, la expulsión en la final....

-!Esos triples no se pueden olvidar por favor, que se recuerden para siempre! Fue un partidazo. De la final no tengo un mal recuerdo, ni mucho menos. Aunque me echaran, creo que ese fue el revulsivo que necesitábamos y el que hizo que pudiéramos ganar y darle la vuelta a ese partido.

-¿Qué queda y qué ha cambiado de la Vega que llegó a Zaragoza?

-Queda todo. Soy exactamente la misma persona que hace seis o siete años. La esencia es la misma, sigo siendo la misma idiota de siempre. De puertas para dentro soy igual, me preocupo mucho de los míos y el sentido del humor no lo he perdido. En la pista, todos me habéis podido ver, tengo mucho carácter y me entrego al 100% en cada cosa que hago, doy todo por mis compañeras. El único cambio quizá es mi reacción ante según qué cosas, pero por lo que ganas en madurez y experiencia, no por otra cosa.

-Da la sensación de qué se va con la conciencia muy tranquila.

-Me voy súper tranquila, así es. Me encanta además el hecho de haber tenido la suerte de elegir el momento en el que retirarme, el cómo y el dónde. Cada vez que pensaba en el momento de anunciarlo solo sentía tranquilidad y eso reforzaba mucho mi decisión.

-¿En qué momento exacto decide que ha llegado su final?

No hay un momento exacto, lo llevaba pensando desde hace mucho tiempo. El club me ofrece el año pasado renovar por dos años y les digo que no, que no quiero estar por estar ni quería engañarles. Les sorprende, pero me respetan. Poco a poco lo vas teniendo más claro, con ciertas situaciones del día a día, en algunos viajes, algunos partidos...hay momentos en que los hechos te van dando la razón a tus pensamientos y las cosas van haciendo mella en tu cabeza. No te sabría decirte un instante en el que mi mente hiciera ese ‘clic’.

-Se lo pregunto de otra forma. ¿Desde cuándo sabe Vega Gimeno que esta es su última temporada?

Hace mucho. Tres o cuatro meses. Lo primero que hice fue llamar a mis padres para decírselo. Me preguntaron que si estaba segura y les dije que sí. Luego mi hermano, mi familia...ha sido todo muy natural. Lo que sí que es cierto que lo he querido llevar todo muy en secreto. No he querido que mi decisión trastocara nada en lo referente al equipo, ni que cambiara algo de nuestra dinámica.

"Nadie es imprescindible en ningún equipo ni en ningún lado. Ahora me voy y otra ocupará mi lugar. Aunque ahora parezca un drama, va a ser simplemente un paso natural. Yo me echo a un lado y aparecerá otra"

-¿Qué le ha dado Casademont a Vega y qué Vega a Casademont?

-A mí me ha dado mucha tranquilidad, estabilidad y mucha confianza. He estado súper a gusto y he podido hacer de Zaragoza mi segunda casa. El club me ha conocido y me ha dado también manga ancha en algunas situaciones para poder tomar determinadas situaciones. Por ello, también creo que he sabido corresponderle con mucha responsabilidad. Me he puesto la etiqueta de capitana y he intentado ser ejemplo incluso en ocasiones cuando no me apetecía ser ejemplo de nada. He hecho ciertos sacrificios que en otros momentos no los hubiera hecho.

-Tanto es así que desde que saltó la noticia de su retirada la gente está pidiendo desde que la nombren hija predilecta hasta que le retiren la camiseta. ¿Se imagina su nombre colgado en lo alto del pabellón Príncipe Felipe?

Creo que no podría ni verla de lo que estaría llorando todo el rato (ríe). Ahora en serio, no me veo tan importante como para esas cosas. Pero si llega algo, por supuesto que me haría una ilusión tremenda. He estado muchos años aquí, he sido muy feliz y he dado todo y más por el club y por esta ciudad.

-De momento, el primer homenaje seguro que se lo lleva el sábado ante el Barcelona. ¿Cómo se imagina el recibimiento?

-Pues como uno más ¿no? Ya recibo todos los días un inmenso cariño de la Marea Roja.

-No me creo que piense que va a ser un partido más.

-Al ser sábado y no domingo no sé la gente que vendrá. Es verdad que van a venir amigos míos, varios familiares. Sé que voy a estar muy bien arropada y espero sentirme muy querida.

"Siempre he denunciado lo que no me parecía bien. Alto y claro, pero con educación, porque es así como pienso que se pueden cambiar las cosas"

-Es usted la conexión entre el equipo y la grada. ¿Le da miedo que quede ese hueco libre?

-No. Las jugadoras que se quedan son perfectamente conscientes de lo necesaria que es la Marea Roja y del sentido de responsabilidad que tienen que tener. Nadie es imprescindible en ningún equipo ni en ningún lado. Ahora me voy y otra ocupará mi lugar. Aunque ahora parezca un drama, va a ser simplemente un paso natural. Yo me echo a un lado y aparecerá otra. Ellas saben la impotancia de seguir creando afición y esa sinergia.

-Antes de eso todavía les quedan los ‘playoffs’. ¿Es demasiado bonito pensar que su última imagen con el Casademont sea levantando el título de Liga?

-Por soñar que no quede....pero va a ser tremendamente difícil. Mucho más que ganar una Copa. Primero habrá que pasar los cuartos, que muchas veces se da por hecho y hay que jugarlos. Si Valencia hace su trabajo, pues imagínate qué semifinales. Es el equipo más complicado para nosotros, el que más palizas nos ha dado y más veces nos ha pasado por encima. El reto sería enorme, pero ganarlas sabría a gloria. Y encima luego quedaría la final...Va a ser muy difícil.

-Será el momento de dejar en la pista todo lo que le quede.

Hombre, por supuesto. Por eso desde luego no será. Siempre me desfondo en la cancha y, sabiendo que pueden ser mis últimos partidos, todavía más. Voy a dejarlo todo.

-Cuando acabe la Liga, empezará la era del Casademont post Vega Gimeno. ¿Qué futuro le augura al equipo?

-Creo que la estructura del club es lo suficientemente sólida para que se asiente en la élite española y aguantar muchos años. Casademont tiene lo que se merece, se lo ha ganado. Es gente que trabaja mucho y muy bien. Están comenzando a conocer muy bien el mercado femenino y creo que el equipo del año que viene va a ser muy buen equipo.

-El año pasado, cuando el club decide jugar la Euroliga, usted mostró sus dudas y advirtió de que igual se estaba yendo demasiado rápido. Este año se ha jugado y el Casademont ha sido el equipo revelación. ¿Cree que el Casademont debe seguir apostando por jugarla?

-Totalmente. Se ha demostrado este año que se puede competir. Si el equipo quiere seguir creciendo es el camino, claro. Se va a mantener parte del bloque de este año y, si se acierta con las nuevas piezas que tendrán que venir, estoy segura de que se podrá volver a hacer un muy buen papel.

-El que seguro que sigue al mando es Carlos Cantero. ¿Qué ha supuesto él para su carrera?

Ha sido una persona muy importante, a nivel personal y profesional. Con él ha salido mi mejor versión. Hemos tenido mucha cercanía, hemos podido hablar de todo. Me ha escuchado siempre y me ha dado esa confianza para poder debatir con él aspectos internos y le he podido decir lo que pensaba que nos faltaba en ciertos momentos. Hemos hecho un gran equipo estos años.

-Ahora que llega el adiós, ¿siente que le ha quedado alguna espinita clavada?

-A nivel de 5x5 no. Con la Copa dije que me podía morir satisfecha. Estoy feliz con mi trayectoria. He ganado títulos, he jugado Euroliga, partidos importantes, finales a ocho...estoy súper contenta y orgullosa por todo el camino que he recorrido. A nivel 3x3, mi sueño es ir a París. Me encantaría poder acabar así

-El baloncesto femenino español en el que empezó y el que deja ha cambiado mucho para bien ¿Se siente parte de ese proceso? Cuando ha habido que criticar según qué condiciones no se ha mordido la lengua...

-Siempre he denunciado lo que no me parecía bien. Alto y claro, pero con educación, porque es así como pienso que se pueden cambiar las cosas. Me retiro muy tranquila habiendo conseguido que la Liga sea profesional con el nuevo convenio. He peleado por lo que creo que es justo.

Suscríbete para seguir leyendo