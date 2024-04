Así recaudará el Gobierno la nueva cuota solidaria para las pensiones

En la última semana de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo tributo incluido en la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá que se pondrá en marcha en 2025 de forma gradual. La cotización será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta alcanzar un 6% en 2045, del cual se hará cargo un 5% la empresa y 1% el trabajador.

No obstante, los trabajadores autónomos pueden estar tranquilos, puesto que no tendrán que pagarlo. Esta contribución adicional no tiene un carácter contributivo, sino que busca generar ingresos adicionales que serán destinados al pago de las pensiones, sin mejorar la base reguladora que marca la prestación que el cotizante recibiría en el futuro.

Al final de 2045, el tipo de cotización será del 5,5% para los trabajadores con un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más. Por otro lado, será del 6% cuando el sueldo supere la base máxima entre un 10% y un 50%, y alcanzará el 7% cuando supere la base máxima en un 50%.

Según escribe en 'La Razón' Juan Carlos Higueras, economista y profesor de la EAE Business School: "Cada nuevo cambio es un suma y sigue hasta el próximo y lo más grave es que se trata de ingeniosos mecanismos impositivos travestidos de cotizaciones y solidaridad pero que no se traducirán en mayores cuantías de la pensión, por lo que cada vez, nuestro sistema es menos contributivo y aleja al empresario de nuestro mercado de trabajo, atemorizado y con incentivos a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías que reducirán los costes laborales".