Que no cunda el pánico. Sabemos que llevas muy poquito tiempo en el programa de ocio para jóvenes Z16 y posiblemente todavía no conoces sus múltiples ventajas. Sin embargo, por experiencia sabemos que muy pronto no vas a poder vivir sin él. Si tienes 16 años -o los cumples a lo largo de 2023- y estás empadronado en Zaragoza, este primer puente del año, el de San Valero, tienes una oportunidad de lujo para disfrutar del Z16. ¿Quieres algunas ideas para empezar?

¿Te gusta la cocina o te mueves con facilidad entre fogones? Entonces esta actividad organizada por la Zona Joven Juslibol está pensada para ti. Se trata de un curso anual de cocina internacional en el que cada semana descubriréis los secretos gastronómicos de un país diferente. ¡Pasen y vean! Si por el contrario eres más de hacer deporte, o simplemente quieres probar algo nuevo, en Climbat Zaragoza tienen la solución. Ven a escalar el fin de semana a la instalación zaragozana ubicada en la carretera de Logroño. ¡Tienen actividades para cualquier nivel de conocimiento en la materia! Y para los curiosos y amantes de los animales y la naturaleza, también este puente traemos una de nuestras actividades estrella: la Visita al Acuario de Zaragoza. Un clásico en el Z16. Conoce a las Arapaimas, una especie que no ha evolucionado prácticamente nada desde su aparición. Y además, conoce algunas especies de agua dulce de los cinco continentes. ¡Algunas de ellas completamente únicas! Sugerente, ¿verdad? Y a ti, que eres más cultureta y lo que te gusta es aprender de todo un poco, te ofrecemos otras dos alternativas, o la visita al Museo Goya y la exposición de Fernando Botero, titulada ‘Sensualidad y melancolía’, que ya han recorrido cientos de turistas; o el espectáculo ‘Barrocomatik’ de música y teatro, que tendrá lugar en Caixaforum Zaragoza. Como veis, hay planes para todos los gustos. Ya sabes que Z16 te permite participar de forma gratuita en actividades culturales, de ocio o deportivas divididas en diversas categorías temáticas (conciertos, exposiciones, espectáculos, eventos deportivos, talleres, y un amplio etcétera) a lo largo de todo el año. ¿Tienes alguna duda? Si es así, puedes enviar un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976-721616 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, tienes el formulario de inscripción en la web municipal. Te recomendamos Exposición Pezones Revueltos ‘Boga 1’ : Hasta el 28 de febrero visita el Centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa y la muestra disponible en la Sala i_10, de la mano de la jovencísima artista zaragozana María Bueno. ¡No te la pierdas!

