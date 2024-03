La ansiedad, todavía un tema tabú

Todos sabemos lo que es la ansiedad, en estos últimos años se habla mucho de ella, pero sigue siendo un tema tabú. Todos sabemos qué es, qué la provoca, cómo saber si tenemos, cómo resolverla, pero en el momento en el que tenemos o conocemos a alguien que la sufre la ignoramos, pasa desapercibida, y todo este esfuerzo de las últimas décadas no sirve para nada.

Antiguamente, las enfermedades mentales eran malentendidos, alucinaciones o hechizos creados por brujas, si lo pasabas mal estabas loco, así se ve en La Regenta con la protagonista Ana Ozores. Pero en el 460. a.C la ansiedad ya fue identificada por los grecorromanos, en el 160 a.C Cicerón escribió libros sobre ella, en el 50 d.C se publicó un libro sobre cómo no sentirla, así que no, no es que fuera descubierta hace poco. No fue hasta finales del siglo XIX cuando los médicos comenzaron a hablar un poco más de ella.

Pero, ¿qué mas da lo que se hable de ella, si muchos siguen pensando que solo son personas quejicas que no saben lo que es la vida, que no pueden hablar, que no pueden tener estrés…? Si las personas con ansiedad tienen miedo de la opinión del resto, por mucho que se hable de ella, van a seguir teniendo.

"El 6,7% de los españoles sufre ansiedad"

El 6,7% de los españoles tienen ansiedad, lo que me da que pensar que todos conocemos a alguien que la sufre, aunque no lo sepamos. Es una enfermedad que todos conocemos, pero para la gran cantidad de personas que la padecen no se habla lo suficiente. ¿Y por qué? Pues la respuesta es muy fácil: la vergüenza o la culpa de la enfermedad, no querer reconocerla, el miedo a sentirse juzgados o discriminados, el no reconocimiento de la enfermedad, debido a minimizar los problemas, o incluso en algunas personas, no lo dicen por falta de comprensión, al temer que las personas de su alrededor minimicen su problema o simplemente no comprendan su situación.

Entonces puede ser que aunque sea un tema hablado, a la vez sea un tema tabú, ya que las personas que sufren ansiedad tienen miedo a decirlo, es por ello que para resolver este problema debemos: saber sobre el tema, ser compasivos y empáticos, hablar abiertamente, ofrecer apoyo a todo el que lo necesite y ayudar a combatir el miedo. De este modo podemos aportar un granito de arena a este problema, del que cada día se habla más aunque sigue afectando a muchas personas.