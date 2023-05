En 2019 se quedaron a poco más de mil votos de entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cómo han sido estos cuatro años?

Estos cuatro años han sido complicados y duros. Para nosotros y para la ciudad porque han sido cuatro años de represión con las políticas de la derecha, que han sido muy negativas para el desarrollo de Zaragoza. Hemos perdido muchas oportunidades y ahora hay que darle un meneo a la ciudad, que necesita de las políticas aragonesistas.

¿Cómo les afecta la fragmentación de la izquierda?

Nosotros siempre hemos acudido a las elecciones con nuestras siglas. Nos hubiera gustado que fuerzas que ya han ido tradicionalmente juntas, lo hubieran hecho.

¿Qué «meneo» necesita?

Hay que darle un vuelco a las políticas sociales y medioambientales. Nadie se puede quedar al margen y tenemos que hacer todo lo posible por cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. El pasado verano nos asamos de calor y aún así aquí nos dedicamos al márketing, a subir fotos a Instagram y al maquillaje político, que es lo que llevan haciendo Jorge Azcón y Natalia Chueca estos cuatro años. Chueca llegó en 2019 sin conocer el ayuntamiento y eso se ha notado, por eso se ha dedicado al márketing.

¿Cuáles son las prioridades de CHA?

La justicia social y medioambiental. También le daríamos una vuelta a la participación después de los recortes del PP. La Zaragoza que conocemos es fruto de la participación vecinal y las grandes ciudades europeas se van a diferenciar por la participación.

«La línea 2 del tranvía tendría que realizar el mismo recorrido que la ruta de autobús del 24»

Hablemos de Movilidad.

No puede ser que la movilidad sea un problema. Tenemos que tener una visión urbana pero también metropolitana. Aragón es tierra de pactos y queremos promover un pacto político y social. Tenemos la hoja de ruta muy clara y entendemos que el sistema de concesión no es el que Zaragoza necesita, tiene que ser municipal.

¿En ese consenso entra la línea 2 del tranvía?

En CHA nos consideramos promotores de la primera línea. Se ha demostrado que los beneficios del eje norte-sur son superiores a los costes. Por donde pasa el tranvía se respira mejor aire y se pasea mejor. Tenemos la obligación de promover ese mismo modelo de éxito en la zona este-oeste. Estamos de acuerdo en que la ciudad tenga esa segunda línea.

¿Qué recorrido plantea?

Es curioso que la línea de autobús que más usos concentra es la 24, que podría ser el recorrido de la línea 2. Mientras esto llega, porque llegará, tenemos que ser capaces de dar soluciones a ese eje.

"Jorge Azcón y Natalia Chueca se han dedicado al márketing, a subir fotos a Instagram y al maquillaje político"

¿El ayuntamiento tiene capacidad para asumir una inversión que superaría los 230 millones?

Esperemos que tenga financiación europea y estatal. Desconozco si Zaragoza puede endeudarse, pero sí tiene la capacidad de llamar a la puerta de Europa y España para pedir ayudas.

¿Cómo le afectaría al autobús la puesta en marcha de la línea 2?

Hay que eliminar paradas que están a escasos metros unas de otras, y hacer líneas más cortas y directas para que sean más eficaces y no acumulen tanto retraso. Los políticos no son usuarios del bus, no saben lo que sucede dentro de los vehículos. Hay mucho trabajo por delante que se debe hacer con consenso. Tenemos que ser conscientes de que el bus no nos puede llevar desde casa hasta donde queremos ir.

¿Es futbolero?

Mucho, sí.

Entonces querrá que Zaragoza tenga un nuevo campo de fútbol.

Esta es la pregunta del millón. A ver, sí, por su puesto. Si a CHA se le conoce por algo es porque en el Gobierno 2003-2007 impulsamos la creación de un nuevo campo que ahora ya estaría hecho. No lo está porque hubo partidos que pusieron palos en la rueda, los mismos que ahora se quejan de que los demás lo estamos haciendo cuando no es así. En CHA no vamos a judicializar el proyecto, pero sí vamos a hacer que se cumpla con la legalidad, es nuestra obligación. Nosotros proponemos una Romareda 100% pública y si las instituciones se ponen de acuerdo es posible y Zaragoza podría ser sede del Mundial de Fútbol 2030. No podemos quedarnos fuera.

José Luis Soro, candidato de CHA a la DGA y consejero de Vertebración, afirmó que la operación Romareda era «contraria a la ley», pero pese a ello, dicen que no lo van a denunciar. ¿Cómo se explica esto?

En el ámbito político vamos a hacer todo lo posible por sumar, pero nos resistimos y no vamos a acudir a los juzgados para judicializar decisiones políticas. Nuestro ámbito de actuación son las instituciones, no los juzgados. Es cierto que no nos gustan cómo se están haciendo las cosas y desde el departamento de CHA ya se requirió al ayuntamiento.

Si entran en el Gobierno, ¿paralizarán La Romareda?

Si gobernamos no paralizaremos el proyecto. Haremos todo lo posible por ver en qué situación está, qué ha dejado el equipo de Gobierno de PP y veremos qué pasos se pueden seguir. Defendemos una Romareda 100% pública, pero tenemos una responsabilidad con ese futuro 2030. Es importante que Zaragoza pueda ser una de las sedes del Mundial, pero más aún hacer las cosas bien.

CHA siempre ha defendido las supermanzanas. ¿Dónde impulsaría la primera?

En San José o Delicias, donde hay calles sin árboles, o Las Fuentes, donde urgen medidas urbanísticas y sociales para promover un cambio verde en la ciudad. Entre otras muchas, quizá la primera estaría en Miguel Servet.

Es una de las calles que incluye la línea 2.

Sí, una de las que podría incluir. Pero si se basara en la línea de bus 24, no pasaría por Miguel Servet.

Zaragoza en 2030 debería ser una ciudad climáticamente neutra. ¿Cómo se consigue?

Haciendo todo lo que no se ha hecho en estos cuatro años, que se han tirado a la basura. El PP no tenía en su idea el poder gobernar la ciudad en 2019 con tan solo ocho concejales y, esas prisas y, tras 16 años en el banquillo, les han pasado factura. No tenían modelo y lo que tendremos que hacer de aquí a 2027 es impulsar un nuevo modelo de bus y reverdecer y naturalizar la ciudad. Hay que hacer planes de reforestación, pero que sean reales porque el Bosque de los Zaragozanos es una mentira y tenemos la obligación de reverdecer las calles. No puede ser que haya plazas y calles sin una sola sombra. Y menos que las nuevas plazas hechas en esta legislatura sean unas estufas de calor.