Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de recabar apoyos para su investidura, a pesar de que admite sus pocas posibilidades de éxito, la negociación real -y con más opciones- pivota alrededor de Pedro Sánchez y de los partidos independentistas, y ya con la amnistía en el epicentro de las conversaciones. Un debate que tiene "asustada" a la dirección de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que teme que acabe siendo una "trampa" para cerrar el conflicto catalán "por la puerta de atrás".

Así lo aseguran fuentes de la dirección de la entidad independentista a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que lamentan que se "plantee esta amnistía como el fin del conflicto" y avisan de que el objetivo de ERC y Junts tiene que ser "la independencia", a las puertas del Onze de Setembre y de la manifestación de este 2023. "Se habla de perdón, pero no hay nada que perdonar", asevera la cúpula, a la espera de debatir un posicionamiento unánime de todo el Secretariado Nacional en la reunión mensual prevista para este sábado, donde los más de 50 miembros que lo conforman debatirán su postura ante la investidura de Sánchez.

Pero a la espera de este pronunciamiento conjunto de la entidad, desde la dirección sí dejan claro que el objetivo -tanto de las negociaciones en Madrid, como del movimiento en general- tiene que ser la desconexión y que, en todo caso, la amnistia se debe plantear como un "punto y final" del conflicto una vez alcanzada la independencia. De lo contrario, aseguran, "no acabará con la represión".

La amnistía a los policías del 1-O

Además, si ya no ven del todo clara la amnistía, en los términos planteados, aún están menos de acuerdo con la posibilidad de que se incluya a los policías procesados por las cargas durante las votaciones del 1-O, como ha sugerido la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Esto está absolutamente fuera de toda dimensión. No se pueden amnistiar a los policías que pegaron a personas con papeletas", aseguran de forma tajante desde la cúpula de la entidad.

De momento, la dirección de la ANC se mantiene "al acecho del silencio" tanto de Junts como de ERC, con quien apuntan que no ha habido contactos en los últimos días, pero avisan de que el acuerdo para la constitución de la mesa del Congreso ya fue "un mal presagio". Aquel mismo día, la entidad emitió un duro comunicado en el que acusaban a la dirección de los republicanos y del partido de Carles Puigdemont de "entrar en el juego" de quien quiere "súbdito" al independentismo y les advertía de que esto no "llevará a la constitución del Estado catalán".

El impacto en la Diada

Pero sea como sea, y a la espera de más movimientos, todo ello será uno de los temas centrales de la manifestación que la entidad prepara para el próximo Onze de Setembre. Creen que el objetivo de la reivindicación, teniendo en cuenta el contexto político en el Congreso, tiene que ser "salir a pedir la investidura sin trampas" y que no haya "acuerdos que no lleven a la independencia". "Que quede claro que no puede haber un cierre en falso, no en nuestro nombre", remachan las mismas fuentes.

De momento, el Govern ha confirmado su asistencia a la manifestación, pero no ha aclarado si contará con la presencia del 'president' Pere Aragonès, que el año pasado acabó declinando acudir por la posición de la entidad contra la dirección del ejecutivo catalán. Tampoco su partido, Esquerra, ha confirmado su asistencia, a pesar de mostrarse más proclive a hacerlo este año antes de la pausa estival.