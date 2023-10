En una industria musical llena de líricas edulcoradas por la fantasía y lo irreal, el malagueño Pablo López lleva más de diez años abriéndose paso por medio de una estrategia sencilla a la par que eficaz: ser su propia fuente de inspiración. A través de temas como 'Tu enemigo', 'El patio' o 'La mejor noche de mi vida', que se basan en las propias emociones que el andaluz va sintiendo en el momento de componer, López ha ido cosechando una gran trayectoria que lo han consolidado como una de las grandes figuras del pop melódico español, habiendo conseguido un Disco de Oro por su sencillo 'Te vi'.

Ahora, tres años después desde el lanzamiento de su último álbum 'Unikornio, once millones de versos después de ti', el cantante ha dado paso este año a su nueva gira de 2023: 'El abrazo más grande'. El objetivo principal del 'tour' es ir aplanando el terreno para la llegada de su nuevo elepé, que como ya deja claro López "se estrenará más pronto que tarde, aunque no hay una fecha concreta". En la postrimería de su gira, le ha llegado el turno a la capital aragonesa para recibir la llegada de López este domingo a las 21.00 horas, en el marco del festival Espacio Zity del recinto ferial de Valdespartera.

Frente a esta próxima velada dominical, el artista se siente «con muy buenas sensaciones, como si volviese a casa. Zaragoza es de esos sitios a los que puedes viajar después de diez años y siempre vas a sentir tu concierto como una victoria absoluta». «Hay un público extraordinario con el que he vivido de todo para bien», continúa el artista de 39 años mientras reflexiona sobre la experimentación de sus nuevos temas.

Masoquismo musical

Y es que la experimentación resulta un «elemento clave» para el repertorio del antiguo participante de Operación Triunfo: «A veces pienso que mi estilo es como un masoquismo musical (risas). Pero yo siempre intento que mis canciones encajen con mis estados de ánimo. Por lo que los repertorios de mis conciertos se suelen definir solos, se sienten como pequeñas comuniones en los que la gente decide qué se toca».

Eso es precisamente lo que el artista busca llevarse siempre consigo, que sus canciones «me representen de verdad y que la gente las juzgue y las disfrute». El pianista considera que, tanto a nivel artístico como personal, se encuentra en «el momento más grande de mi vida, con el que yo puedo expresarme libremente». Unos sentimientos que ya ha dejado entrever a través de sus más recientes sencillos, como 'Quasi', 'El abrazo más grande de todos los tiempos' o 'Abril sin anestesia', que pertenecerán al próximo álbum del artista y expresan una oda hacia la honestidad y la autenticidad con uno mismo.

Unas canciones que cuentan con la fuerte presencia de instrumentos de viento como trompetas y varios sintetizadores; algo poco habitual en el repertorio del cantante. Según el andaluz, «este proceso ha sido una producción curiosa. Todos estos temas están representados por el símbolo animal del colibrí para reforzar esa pasión, amor y vitalidad que siento ahora mismo». Los 'singles' han sido capaces de dibujarle una sonrisa en la cara a López, según él, porque «describen mi día a día actual. Es un pelín arriesgado por todos esos posibles arañazos emocionales que te da la vida, aparte de que haya veces que la gente no sepa asociarte con ningún género musical. A veces me da vértigo que mi música dependa de esta forma de vivir, pero de momento ha salido bien. El día que ya no funcione, ya me adaptaré (risas)».

Un apasionado de la vida

Como ya es bien sabido, el andaluz compagina su carrera artística con su papel como coach en 'La Voz', siendo esta la octava edición en la que hace acto de presencia y la sexta en la que actúa como dirigente de un equipo. Para él, el programa es «una fuente que te otorga siempre una sobredosis de talento. Al final es estar rodeado de artistas increíbles, con los que disfruto y aprendo mucho», confiesa mientras recuerda emocionado la reciente actuación en el programa del joven de 19 años, Lucas Feliz, que interpretó uno de los temas más icónicos de López, 'La niña de la linterna'.

En mitad de su alegría, López se denomina un «auténtico apasionado de la vida, con la que intento aprovechar cada instante». Sin embargo, le gusta dejar claro que no tiene sensación de que «mi trayectoria se haya construido de una manera fija, como si fuese una zapata con hormigón. Creo que mi carrera musical ha ido fluyendo y desvaneciéndose detrás de mí. Es precioso y triste al mismo tiempo pero me da la sensación de que es como si estuviera empezando todavía en la música».

«Mi estilo musical es algo arriesgado, no solo por los arañazos emocionales sino también porque la gente no suele asociarte con ningún género»

Dentro de esa ecuación matemática, el artista siempre tiene en mente a su madre: «Ella ni es mi fan ni mi crítica, siempre será mi mamá. Y eso es lo difícil a veces, que una madre sepa mantenerse con los pies en la tierra más que su hijo. Pero ella ha sido siempre así, le da igual que me nominen a unos premios o que congregue a 7.000 personas en un escenario mientras yo haga lo que quiera y sea feliz, soy su hijo pase lo que pase», concluye el artista.