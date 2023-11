La trituradora que no cesa en el Real Zaragoza

Con Fran Escribá sentenciado, el Real Zaragoza se dispone a designar a su decimoséptimo entrenador desde que dio con sus huesos en Segunda en 2013, en poco más de 10 años y en la undécima temporada en la categoría de plata. Ya han pasado por ese banquillo eléctrico 16, un ritmo descorazonador que no ha bajado con los sucesivos cambios de propiedad. Agapito Iglesias ya hizo del club una trituradora de entrenadores antes del descenso, salvo en el ficticio mantenimiento final de Manolo Jiménez, y conservó ese estilo después, la Fundación Zaragoza 2032 también vivió repetidos cambios y solo Natxo González, Víctor Fernández y JIM ocuparon ese banquillo un curso completo mientras que Real Z LLC, la propiedad sinérgica que aterrizó en mayo de 2022, ya va a sumar su tercer técnico en 18 meses.

Escribá, arribado hace poco más de un año, ha acabado por dirigir 43 partidos de Liga al Zaragoza, además de los dos naufragios coperos, lo que supone que el entrenador valenciano ocupe el quinto puesto en la lista de técnicos más duraderos desde que el equipo está en esta etapa en Segunda. Solo Víctor, JIM, Popovic y Natxo González dirigieron más encuentros de Segunda y promoción de ascenso que él, sin contar las citas coperas, y el balance de Escribá, muy empeorado en esta racha terrible de una victoria en 11 jornadas, se ha quedado en esas 43 citas con 14 triunfos, 17 empates y 12 derrotas.

El valenciano logró que el Zaragoza reaccionara a su llegada, cayó después y firmó una permanencia tranquila el curso pasado, mientras que en el actual y tras un inicio fulgurante ha visto cómo el equipo se venía abajo para hacer insostenible su continuidad después de una horrible semana con la derrota en Elche, la eliminación copera y el varapalo del derbi justo en el momento en que se jugaba su continuidad en el banquillo.

Víctor Fernández ha sido el entrenador que más ha dirigido en la categoría de plata, con 67 citas en esta época ya eterna en el segundo escalón del fútbol nacional, 65 partidos de Liga, teniendo en cuenta que se suspendió con victoria el duelo ante el Reus en la 18-19, y dos de la fallida promoción ante el Elche tras la pandemia. Arribó en diciembre de 2018 con el equipo en caída libre tras Idiakez y Alcaraz y firmó la permanencia ese curso y una temporada ilusionante y en ascenso directo hasta que todo se fue al traste por la pandemia, con el equipo irreconocible después. El técnico zaragozano selló un 41,5% de victorias en esa etapa.

JIM se quedó en 66 partidos tras aterrizar con el Zaragoza penúltimo con Iván Martínez y como apuesta de Torrecilla. Logró la salvación y en la 21-22 vivió un curso de nivel medio, sin peligro de descenso, pero lejos de la promoción. Con 50 duelos se marchó Ranko Popovic, 46 de Liga y cuatro de promoción después de sustituir a Víctor Muñoz en noviembre de 2014 y quedarse en el estadio de Gran Canaria a siete minutos del ascenso. En el siguiente curso solo duró 18 jornadas. Mientras, Natxo González dirigió toda la temporada 17-18 completa, con una segunda vuelta espectacular y una eliminación ante el Numancia. En total, 44 partidos en Segunda, dos de promoción, y el mejor porcentaje de victorias (47,6%).

Paco Herrera, el primer técnico tras el descenso, estuvo 30 jornadas hasta escribir su epitafio en Ponferrada, Víctor Muñoz se quedó en 26 por el desencuentro con la Fundación, Lluís Carreras se tuvo que marchar después de una buena reacción tras sustituir a Popovic y un desastre en Palamós ante el Llagostera que dejó al Zaragoza sin playoff y a él en 24 jornadas, si bien solo Natxo le supera en porcentaje de triunfos. El resto de entrenadores no han llegado ni a los 20 partidos de Liga. Con 19 se quedó Raúl Agné y con 15 Juan Carlos Carcedo, el primer entrenador del grupo inversor propietario del Zaragoza, mientras que César Láinez se fue a 12 para apagar el fuego en la 16-17 y a Luis Milla (11), Imanol Idiakez (10) y Rubén Baraja (10) les condenaron los malos comienzos en sus temporadas. Lucas Alcaraz e Iván Martínez no llegaron ni a la decena, con solo una victoria cada uno en los ocho partidos que dirigieron al Zaragoza.