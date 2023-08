La procesión de San Cayetano en la ciudad de Buenos Aires es una suerte de termómetro de la angustia social. Cuando el santuario del patrono del pan y el trabajo se abarrota y los feligreses deben esperar horas para pedirle un pequeño milagro, se pone en escena, entre oraciones y rezos, llantos y consignas, aquello que va más allá de las estadísticas en Argentina. En la iglesia del barrio de Liniers, en el borde de la periferia, el dolor se ha mezclado con el consuelo y la esperanza en cuotas. La festividad de este año ha tenido lugar a pocos días de las primarias que permitirán vislumbrar quién será el presidente o presidenta de este país el próximo 10 de diciembre y heredará, entre otras cargas, casi 40 millones de pobres.

"Por más que muchos tienen trabajo no alcanza", dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Y por eso pidió a la feligresía "no conformarse" con una situación inédita. El paro afecta al 6,9% de la población. Sin embargo, tener un empleo formal ni siquiera es garantía de no caer en el foso de la pobreza. "No hay bolsillo que alcance", reconoció García Cuerva, un hombre estrechamente ligado al papa Francisco, e invitó a su auditorio a no "resignarse" a que "nuestros chicos y familias más pobres vivan a polenta (harina de maíz hervida), fideos y arroz". De acuerdo con cifras oficiales, el 57,9% de los adultos presenta sobrepeso u obesidad. En los niños de edad escolar esta cifra llega al 42%. Muchos almuerzan y cenan en comedores populares.

Aumento de la pobreza

Se mastica lo que se puede en el país de la carne y uno de los grandes exportadores de alimentos al mundo. En esa Argentina hay 38,7% de pobres, 18 millones de personas que no acceden a la cesta básica. Según el Instituto de Estadística y Censo (INDEC), el índice de pobreza subió 4,5 puntos respecto de 2022. Dos millones más de ciudadanos. Seis millones de niños y niñas viven en un hogar con estas carencias, un 54,7% del total de los menores. Parte de ellos peregrinaron con sus padres al santuario de San Cayetano.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se acercó también a la iglesia en muestra de agradecimiento por el crecimiento del trabajo. "El paso que vamos a asegurar es que ese ingreso sea digno", dijo. La pobreza azota al 39,7% de las personas empleadas. Están ocupadas, pero no llegan a fin de mes. Frente a Katopodis, el arzobispo dijo: "le pedimos a San Cayetano paz para nuestro pueblo atravesado por la violencia de la inseguridad social y económica; la inseguridad de no tener un futuro alentador, ni esperanzas para los hijos y nietos. Le pedimos políticas públicas que reconozcan el esfuerzo y la actividad de tantos hermanos que se desloman todos los días".

El azote inflacionario

No hay "bolsillo que aguante", como graficó García Cuerva, porque la inflación los devora. Se espera un aumento del coste de la vida superior a los siete puntos en julio. De esta manera, la inflación interanual alcanzaría el 122%. Contra los aciagos pronósticos de los especialistas, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, estimó que Argentina se encamina a frenar gradualmente la escalada. Los frutos de ese esfuerzo, dijo, se verán sin embargo el año venidero. Claro que, si las encuestas no se equivocan, es muy probable que el peronismo vuelva a ser por entonces oposición.

El partido de Gobierno pelea su continuidad de la mano de Sergio Massa, quien es nada menos que ministro de Economía. A pesar de los malos resultados de su gestión, agravados por una sequía histórica, y con el precio del dólar por las nubes, el aspirante del oficialismo cree que puede dar la sorpresa en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que no son otra cosa que una suerte de encuesta nacional que permite inferir con alta precisión el comportamiento de los votantes de cara a los comicios de octubre. Massa se reparte entre sus tareas como ministro, que incluyen, entre otras necesidades, una dura negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una campaña proselitista en la que se desdobla como vendedor de ilusiones frente a una sociedad desencantada. El peronismo perdió cuatro millones de sufragios en las parlamentarias de 2021 y el candidato que cuenta con una ambigua y silenciosa bendición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que cargar sobre sus espaldas la tarea de recuperar esas adhesiones. De lo contrario, este domingo, el día de las PASO, sobrevendrá la temida paliza.

Derecha y ultraderecha

La crisis tuvo un efecto sin precedentes: el electorado se ha deslizado hacia las posiciones más conservadoras. Los sondeos coinciden en que, a estas alturas, el próximo mandatario surgirá de la primaria de la derecha entre el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, una suerte de Isabel Díaz Ayuso argentina. Sin embargo, ningún analista descarta sorpresas, y mucho más cuando la tendencia al error de las consultoras es un hecho comprobado a la luz de las últimas contiendas.

La procesión que fue a San Cayetano pareció indiferente a esos laberintos de la política. El mismo día en que habló el arzobispo García Cuerva, a unos 10 kilómetros de la iglesia, cerró su campaña de cara a las PASO el ultraderechista Javier Milei. El mitin se realizó en un estadio. Allí fueron también miles de hombres y mujeres empobrecidos que encuentran en la estentórea prédica del exportero y excantante de heavy metal una voz ronca que habla por los perdedores. El economista propone imponer el dólar como moneda. Promueve el uso de las armas en la vía pública y que la fuerza del mercado regule todas las actividades, hasta la venta de órganos. Lo investigan por presunta venta de candidaturas al mejor postor. "La casta tiene miedo", gritó otra vez durante el mitin. Sus seguidores, buena parte jóvenes e hijos de la desesperación, creen haber encontrado al hombre que multiplicará panes y peces. Algunas encuestas le dan hasta una intención de voto de 20 puntos.