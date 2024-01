El grupo de teatro local Entre Bambalinas reunió el sábado 20 de enero a 329 vecinos y vecinas en el Teatro de la Villa de Ejea de los Caballeros, donde representó dos sainetes de José Cedena a beneficio de la lucha contra el cáncer. Con un precio de 5 euros por entrada, sumado a las entradas de fila 0, se recaudaron un total de 1.695 euros, que se destinaron íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer.

La recaudación es el reflejo de que la actuación fue un éxito de asistencia. Todos los asistentes se volcaron con el grupo de teatro y con su causa solidaria. «Estamos muy felices porque la gente ha respondido muy bien, todos salieron muy contentos de la actuación y nos han felicitado mucho. Fue un éxito total», cuenta Charo Duesca, una de las integrantes del grupo.

NUEVE MUJERES

Entre Bambalinas está formado por nueve ejeanas, de entre 60 y 78 años. Ellas son Charo Duesca, Susana Esteban, Nati García, Mª José Cardiel, Chelo Cebollada, Gloria Barrena, Estela Roldán, Salvadora Cárdenas y Oli Miguel. A todas les une, además de una amistad, una gran afición por el teatro. Es por eso que llevan a cabo sus funciones de manera altruista.

Esta pequeña agrupación teatral aficionada tiene claro cuál es su objetivo: divertir y entretener haciendo que la alegría y la risa se conviertan en protagonistas de la representación. Desde el grupo están convencidas del beneficio que tiene para la salud física y emocional, por lo que tratan de contribuir con sus obras a la distracción y el entretenimiento, tanto suyo propio como de todo su público.

Las nueve mujeres se reparten todo el peso del grupo, desde las interpretaciones femeninas y masculinas hasta el vestuario, el sonido y la escenografía. Solo ellas, no necesitan a nadie más. Y la edad no es obstáculo en sus ganas de divertir al público. «El escenario es todo hecho por nosotras, los vestuarios también, y para el sonido solemos llevar nosotras el equipo de música que nos compramos, aunque para actuar en el Teatro de la Villa nos ayudó el ayuntamiento porque no podíamos ir solo con el micrófono. Pero en general todo nos lo apañamos nosotras», afirma Charo Duesca.

ESFUERZO Y AFICIÓN

Entre Bambalinas nace en 2018 en el Casino de Ejea. «Allí nos juntábamos un grupo de amigas, y un poco de broma empezamos a decir ‘por qué no formamos un grupo’, y llegó un momento que ya teníamos la obra casi preparada», recuerda Charo Duescas. «La idea de subir al escenario nos daba algo de respeto, pero al final nos decidimos y en junio de 2018 estrenamos la primera obra en el casino», añade. Su estreno solo podía ser allí, en el mismo lugar que las ha visto ensayar tantas horas.

Desde su primera función pública, el grupo Entre Bambalinas ha sentido el abrigo de todo su entorno. «La gente nos animó para que siguiéramos porque lo hacíamos muy bien y era muy divertido y, como a nosotras nos gustaba, decidimos continua», explica Charo Duesca. Y así fue. Entre los años 2018 y 2019, las mujeres de Entre Bambalinas recorrieron los pueblos de alrededor de Ejea, desde Rivas, Luesia, Las Pedrosas, Luna, Sierra de Luna, y salieron de las Cinco Villas para llegar hasta Cariñena y Borja. «Llegamos a hacer 20 actuaciones, también en Ejea en las residencias, con los chicos de la Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas, participamos en un festival y, como nos animamos, seguimos haciéndolo», cuenta.

PANDEMIA DE POR MEDIO

Charo Duesca habla en pasado porque recuerda los pasos del grupo antes de que llegara el covid. La pandemia irrumpió en nuestras vidas, marcando un antes y un después para todos. Entre Bambalinas tuvo que poner en pausa su actividad, justo cuando acababan de formarse como asociación.

Cuando el río fue volviendo poco a poco a su cauce, se plantearon el retomar sus funciones. «Somos mayores y estamos todas jubiladas salvo una, y la verdad es que después de tres años nos costó un poco ponernos en marcha», confiesa Charo Duesca. Finalmente, decidieron volver a hacerlo y las nueve mujeres fueron retomando sus ensayos habituales un par de días por semana, aunque ahora en el domicilio de una de las componentes.

Y ha sido ahora cuando se han sentido preparadas para volver a subir a los escenarios. «En diciembre fuimos a Santa Anastasia a hacer una pequeña obra, pero realmente hemos vuelto con esta actuación del 20 de enero en el Teatro de la Villa. Queríamos hacer algo con la AECC desde antes de la pandemia, así que sabíamos que si volvíamos nuestra primera gran actuación en público sería así», comenta.

TRES OBRAS

El repertorio teatral de Entre Bambalinas está compuesto por tres obras. El espectáculo del sábado 20 de enero, bajo la dirección de Susana Esteban, puso en escena dos sainetes del autor teatral José Cedena, concretamente los titulados El parque de María Risa y El muchacho del Niceto, dos obras cortas de este autor teatral conocido por haber revivido el género del sainete. Cedena es autor de más de 100 sainetes, con personajes histriónicos que rayan la caricatura y protagonizan sorprendentes y disparatadas situaciones. Estas dos obras, sumadas a la puesta en escena de las nueve mujeres que forman Entre Bambalinas, hacen que las risas estén garantizadas. Algo que se notó en el Teatro de la Villa donde no dejaron de resonar las risas del público.

Tras el éxito de la primera actuación del año, Entre Bambalinas ya tiene el foco puesto en su próxima cita. La alegría contagiosa del grupo volverá a invadir el Teatro de la Villa el sábado 24 de febrero. En esta ocasión, las nueve mujeres ejeanas escenificarán la tercera de sus obras, titulada Novios de Internet. La recaudación irá destinada a la oenegé Manos Unidas, que trabaja para ayudar a los pueblos del sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población española. Para esta segunda actuación del año, el grupo local espera que la gente responda igual de bien, porque a estas nueve mujeres todavía les queda mucho por hacer reír mientras disfrutan del teatro.