Carlos Mayo entra en la leyenda

Pedro Prieto fue el primer ganador del título nacional de cross. Fue en el año 1916 y desde entonces han formado parte de su historial leyendas como Antonio Amorós, Carlos Pérez, Mariano Haro, que tiene el récord con doce títulos, Francisco Aritmendi, Fernando Cerrada, José Luis González, Antonio Prieto, Constantino Esparcia, Alejandro Gómez, Martín Fiz, Fabián Roncero, Juan Carlos de la Ossa o el aragonés Toni Abadía. Desde el domingo ha entrado en el club de los elegidos otro aragonés, que es Carlos Mayo.

Antonio Prieto ganó cuatro Nacionales y fue quinto de los Mundiales de 1981 y 1983. «Me llevé una gran alegría puesto que es un atleta que en los últimos años ha sufrido muchas lesiones y estuvo a punto de tirar la toalla». El Taca destaca la manera cómo ganó. «Venció en solitario ante su público y para mí fue una sorpresa. Se preparó muy bien en Bronchales y le salió bien la jugada». El segoviano afirma que «Mayo tiene mucha calidad, corre muy bien, puede llegar a donde quiera y junto a Oumaiz tienen una proyección clara». Prieto tiene 61 años y es técnico de alto nivel en el Consejo Superior de Deportes.

Martín Fiz fue campeón del mundo de maratón en Goteborg en 1995 y antes se curtió en el cross, ganando en Estella en 1990 y Cáceres dos años más tarde. «Me recuerda a Martín Fiz porque tiene mucho desparpajo y no se achanta. Lo que queremos los aficionados es que sea impetuoso y Mayo puede ser un referente del cross junto a Toni Abadía», explica el alavés.

Tete de la Ossa fue el último gran rey del cross nacional. Ganó cinco títulos seguidos, desde 2004 a 2008. «Sabía que Mayo y Abadía estaban muy fuertes al haber estado entrenando en Bronchales. Se conocían muy bien el circuito y me sorprendió que rompieran tan pronto la carrera». De Mayo destaca «su juventud y que sabe leer muy bien las carreras». El atleta conquense compara su generación con la actual. «Son épocas distintas y antes el nivel era muy alto con Fabián Roncero, Chema Martínez, Isaac Viciosa, Ayad Lamdassem y Alberto García», indica. De sus cinco títulos destaca el de «Tarancón, mi ciudad natal, en 2008. Fue el año más completo porque disputé los 10.000 en los Juegos de Pekín», indica.

Antonio Serrano fue el técnico de Tete de la Ossa y ahora prepara a Ouassim Oumaiz. «No tengo mal ojo porque acerté el favorito. Vinieron los mejores de España a correr, fue espectacular, no hizo viento, el circuito fue digno de un cross y Mayo y Abadía pusieron un ritmo trepidante desde el inicio». Sobre Carlos Mayo afirma que «no le voy a descubrir. Ganó de principio a fin en Plaza como De la Ossa lo hizo en Tarancón. Ha ganado el Nacional más complicado porque compiten atletas de 1.500 hasta maratón. Como purista que soy me gustaría que bajara de 28 minutos en 10.000 en pista». Serrano tiene ahora 55 años, es técnico de la Federación Española y fue el primer nacional en bajar en maratón de 2.10.

Opiniones sabias

Abel Antón es otro atleta de leyenda con sus dos títulos mundiales de maratón. «Mayo tiene unas cualidades fantásticas y es el relevo del fondo español. Siempre le gusta a un aficionado español que gane uno de su país más que un nacionalizado. Además, Mayo y Abadía pelean con los africanos y eso es bueno para el atletismo», reconoce el soriano.

Carles Castillejo pudo ganar un Nacional. Fue en el 2012 en Gijón. «Mayo tuvo una actitud valiente y decidida y a base de tirar descolgó a Abadía. Ambos son corredores de casta, están tejidos por el mismo patrón y no se arrugan. Cuando tienen el día, vuelan». Castillejo sufrió la época de De la Ossa, Lamdassem y Bezabeh. «Los nacionalizados los veía como competidores nuevos, me ayudaron a subir el nivel y me tuve que reinventar», explica.