Respeto hacia los médicos

Es muy triste observar cómo algunos responsables sanitarios realizan afirmaciones en los medios de comunicación que no se ajustan a la realidad en relación con la Atención Primaria, y especialmente con los médicos.

El pasado 19 de octubre, con motivo de las que efectuó la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón –dijo que iba a «abrir las agendas de los médicos de Atención Primaria porque no se estaban ocupando el 100 % de dichas agendas»– solicitamos al Servicio Aragonés de Salud que se hicieran públicas las agendas reales de los pacientes que habían atendido los médicos de Atención Primaria (MAP) para aclarar la realidad y presentar una transparencia total de nuestra actividad, pero todavía no se nos ha comunicado nada a este respecto.

Recientemente, el pasado día 6 de marzo un responsable del departamento de Sanidad aseguraba que «hay agendas de médicos que siguen bloqueadas», cosa que no se ajusta a la realidad, y además si esto ocurriese tendría una justificación, podría ser porque no hay sustitutos para cubrir ausencias de otros compañeros, ante la falta de médicos que estamos sufriendo en los Equipos de Atención Primaria (EAP), o que las direcciones no pueden cubrirlas por el mismo motivo.

Se acaba de firmar un acuerdo sobre Atención Primaria de los sindicatos médicos de Aragón con el Departamento de Sanidad-Servicio Aragonés de Salud en el que se incluyen medidas para mejorar la atención sanitaria, descargar actividades que pueden hacer otros profesionales, ajustar las agendas y generar consultas de apoyo para absorber el exceso de la demanda. Pero estamos observando cómo algunos responsables sanitarios están poniendo obstáculos e inventando medidas que no se contemplan en este acuerdo, creando un gran malestar entre los profesionales y generando dudas en las unidades encargadas de implantar las medidas contempladas en este acuerdo, y también entre los profesionales de los EAP.

Los sindicatos médicos hemos apostado en este acuerdo por la calidad en lugar de la cantidad. La calidad en las consultas y la seguridad para disponer de tiempo suficiente en las consultas son prioritarias en la Atención Primaria.

La responsabilidad de los gestores sanitarios consiste en cumplir estrictamente las medidas aprobadas por el Departamento de Sanidad-Servicio Aragonés de Salud, que han sido ratificadas por el Gobierno de Aragón el pasado 8 de marzo, y deben olvidarse de interpretaciones subjetivas no ajustadas a lo pactado; y en caso contrario, presentar su dimisión en el cargo y volver a sus puestos de trabajo asistencial, que serán bienvenidos.

Pedimos una rectificación y disculpa de los responsables sanitarios que han vertido algunas opiniones que ponen en duda la actuación de los médicos de los EAP, y en caso contrario pedimos el cese inmediato de las personas que realizan estos comentarios, que han sido realizados en calidad de responsables sanitarios del Departamento de Sanidad, y que se salen del acuerdo firmado por los Sindicatos Médicos y el Departamento de Sanidad-Servicio Aragonés de Salud.