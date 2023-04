Las cofradías realizan un gran esfuerzo cada año para poder sacar a la calle sus mejores galas, como son sus atributos, elementos que le identifican y le representan en la calle.

Presidirá la procesión el Estandarte o Guion, donde aparecerá el escudo, nombre y la fecha de fundación. Este se puede considerar como la verdadera bandera de la congregación y el resto de la comitiva le seguirá. Solo hay un caso donde esto no se produce y es el de la Hermandad de la Humildad donde preside su desfile la Cruz Guía, atributo típico de las procesiones sevillanas. En algunas cofradías podemos ver delante del Guion la Cruz Parroquial, será en los casos donde la Cofradía tenga su sede en una parroquia. Un caso diferente será el de la Cofradía del Silencio que presidirá sus desfiles el Gancho, verdadera seña de identidad de la Parroquia de San Pablo donde tiene su sede la Cofradía, y que era utilizado en tiempos antiguos para despejar el recorrido de la procesión de las ramas de los árboles.

A los lados del Guion, se situarán los Faroles de acompañamiento, cuya misión será la de iluminar tanto el Guion como el recorrido de la comitiva, aunque en los tiempos modernos esto ya no sea necesario.

Existen atributos comunes, aunque con diferentes diseños y materiales, estos son: pebeteros o incensarios, utilizados para distribuir el incienso a lo largo del recorrido, en señal de “purificación”, o los cetros, varas que usan los miembros que dirigen la procesión. También podremos ver: reliquias propias de algunas de las cofradías como la Santa Espina en la Cofradía de la Coronación o la Santa Columna en la Cofradía de Jesús Atado a la Columna, famas o trompetas al comienzo de la comitiva, reminiscencia de las utilizadas en las primitivas procesiones y que se usaban para detener o hacer avanzar la procesión, libros de ordinaciones o reglas, guiones de las secciones de instrumentos, infantiles o conmemorativos de algún aniversario o hermanamiento, o diferentes faroles relacionados con la advocación de las cofradías como: Las Siete Palabras, las Lágrimas y Dolores de la Virgen o las Caídas de Jesús camino del Calvario.

Pero existe en Zaragoza un atributo único en toda la geografía española, se trata de las Cruces In Memorian o Mementos, atributo que permite a los cofrades fallecidos seguir procesionando por las calles, pueden ser explícitas, donde aparecerán los nombres y las fechas de fallecimiento de los cofrades o implícitas en las cuales no aparecen los nombres. El origen se sitúa en la época del nacimiento de la Semana Santa moderna zaragozana, ya que las primeras Cofradías se formaron durante o inmediatamente posterior a la Guerra Civil, momento en que se daba una gran importancia a los caídos, algunos de estos formaban las listas de las Cofradías y estas no hicieron más que recoger ese sentir incorporando cruces con sus nombres, siendo la primera la de La Dolorosa en 1941.

En la parte final de los desfiles podremos ver varas de cierre o mazas de honor de procesiones cuya utilidad sería la de marcar el fin del cortejo.