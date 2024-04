Hace mucho tiempo que lo estoy observando y esta semana se ha dado otro paso en la confirmación oficial: en Madrid son unos provincianos. No quiere decir que todos los madrileños sean justamente lo que se nos acusa a los de provincias. No. Porque a veces los provincianos de Madrid son los que viven allí y muchos no son de Madrid. Piénsenlo detenidamente con muchos de los aconteceres diarios y me darán la razón. El 23 de Abril fue muy elocuente. No porque los grandes informativos nacionales, privados y públicos (salvo en los circuitos regionales, obviamente y alguna excepción, que la habrá), se olvidaran o dieran de refilón que era el Día de Aragón. No, a eso ya estamos acostumbrados. Resulta que se celebra el Día del Libro y Zaragoza, históricamente, ha sido una plaza puntera junto a la tradición del libro y la rosa de Barcelona. Pues bien, ya se consolida Zaragoza como la mejor segunda ciudad española en el Día del Libro, y desde Madrid solo se mira el centralismo y el costumbrismo. Más de 400 escritores y escritoras firmando libros en el paseo Independencia, con figuras nacionales como Rosario Raro, Carla Montero o José Calvo Poyato e incluso aragoneses que triunfan a nivel nacional como Sara Barquinero o Irene Vallejo y otros que hasta hicieron doblete, firmando el mismo Día del Libro en Barcelona y Zaragoza, como Sergio del Molino e Ignacio Martínez de Pisón... Y no somos referente nacional para nada.... Y sumen la infinidad de escritoras y escritores aragoneses que soportaron el cierzo, mañana y tarde, en una demostración de la fuerza que hoy tienen las letras aragonesas.

Si hasta se produjo un caso muy curioso. El gran Enrique Bunbury escribe un libro sobre cartas de sus fans, se le hace una entrevista en TVE nacional un día antes y no se dice que va a estar firmando libros el día de San Jorge en Zaragoza. Si hubiera ido a firmar a cualquier stand o centro comercial de Madrid o Barcelona, fijo que se hubieran enterado hasta en Canarias. Y formó filas de hasta nueve horas, con la Policía Nacional expectante delante de El Corte Inglés para que no hubiera ningún tumulto. Pasa desapercibido en Madrid. Sinceramente, no es que preocupe esta visión tan simplista del país porque no es la primera vez que en Madrid, con tanto provinciano, no se enteran de lo que ocurre en provincias. Pero sí que tenemos que reafirmar entre todos nuestro aragonesismo y ponernos en valor allí donde debemos y podemos hacerlo por nuestro poderío. Y el mundo literario es uno. Aunque hay más. Es una pena que en el Día de Aragón se oyera casi más la palabra España que la palabra Aragón entre la representación política de nuestra comunidad. Esto, tampoco ayuda a que los provincianos que están en Madrid vean lo que hay, no solo lo que creen que hay.

