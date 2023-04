- ¡Papá! ¡Yo quiero ir a ver la Exaltación!

- ¡Yo quiero ir a la Coronación de Espinas, papá!

- ¡No, papá! ¡Vamos a ver el Paso nuevo de Cristo abrazado a la Cruz, que me han dicho que sale hoy por primera vez!

- A ver, elegid una o dos para ver, que no podemos llegar a todo, y además luego estaréis muy cansados.

Seguramente se escucharán durante toda la jornada de este Jueves Santo conversaciones muy msimilares a esta. Quizás usted mismo, querido lector, sea partícipe de una de ellas, y es que son un total de catorce procesiones las que está previsto que tomen las calles de Zaragoza entre la mañana y la tarde de hoy en un galimatías de recorridos perfectamente orquestado y calculado al metro… ¿o debería decir al minuto? Con total rotundidad le puedo decir que ambos criterios son tenidos en cuenta.

Pero tengo que tranquilizarle, ya que la gran mayoría de las procesiones discurren en parte por el Casco Viejo de la ciudad, lo que le va a permitir, con muy pocos desplazamientos, llegar a ver la mayoría de ellas. De hecho, si su interés es meramente observar el paso de las Cofradías, la calle Alfonso le brinda una inmejorable opción para establecer su campo base, y es que prácticamente no hay cofradía que no incorpore esta emblemática calle en su recorrido. Y me atrevería a asegurar que sufrirá una sensación de déjà vu cuando el Prendimiento pase por segunda vez ante sus ojos.

Y si también le gusta ver los cierres de las procesiones, ese momento en el que se pasa del sonido más atronador al silencio total, solamente roto por los aplausos del público, le recomiendo que se tome un breve descanso para tomar un refrigerio y algo para cenar, para después establecer, o trasladar, su asentamiento en la plaza del Justicia, puesto que son numerosas las Cofradías que dejan sus pasos en la iglesia de Santa Isabel de Portugal o en el Colegio Notarial. Incluso podrá ver la salida de la Cofradía de la Piedad, siempre y cuando la prole (si es que la tiene) no esté muy cansada y le haya hecho marcharse a casa “antes de hora”.