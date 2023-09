El saludador

Hay dos tipos de personas: las que saludan y las que no. Yo, ya lo siento, soy de las que saludan. Ante todo, educación. Por las mañanas doy los buenos días. Por las tardes doy las buenas tardes. No es tan fácil como parece; mucha gente se confunde con estas cosas. Voy caminando por la calle y saludo a todo el que me suena de algo. En realidad, muchas personas a las que saludo no sé cómo se llaman, o no recuerdo exactamente de qué las conozco, pero da igual, las saludo igualmente. Qué menos. Soy de ciudad, de la vetusta Zaragoza, pero creo que en el fondo me siento muy de pueblo, y es lo que se hace en todos los pueblos: saludar a todo el mundo, faltaría más. Si hago contacto visual con alguien pero voy paseando y el otro en un autobús, por ejemplo, y nos separa una cruel ventanilla y no podemos comunicarnos ni a gritos, pues le saludo con la mano y con una sonrisa. Que no falten las sonrisas y los gestos afables. Pero lo mejor es hacer contacto total, por descontado. Poder saludar y hablar a gusto el tiempo que sea necesario. Y pillar un capazo, como decimos aquí. Ir de capazo en capazo es mi sino. Seguramente lo habrás sufrido en tus propias carnes; me habrás sufrido, vamos. Estás en el tranvía, tranquilamente leyendo un libro o consultando el móvil, y llego yo, como una aparición no deseada, y te interrumpo tu momento de descanso con mi charla intrascendente. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? A veces llego en completo silencio, para no contrariar demasiado al personal, pero el bote de susto se lo llevan igual los pobres. Pero ¿qué le voy a hacer yo? ¿Evitarlo? ¿Mirar para otro lado y dejarles disfrutar de su soledad? No puedo. Necesito saludar como el respirar. Está en mi naturaleza. Y tú, querido lector, sufrido interlocutor, ¿eres de los que saludan o de los que no? Espera, no me respondas ahora, que se acerca un conocido. Hola. Buenos días.