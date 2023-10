Estaba en un bar, de copas con unos amigos, y de pronto descubría que no llevaba el móvil encima. Lo había perdido. ¿Dónde lo habría dejado? ¿Se me habría caído? ¿Me lo habrían robado? Empecé a sudar profusamente. Mierda, mierda. Sin móvil estaba perdido. Me palpé de nuevo por todo el cuerpo, pasando mis manos por los bolsillos y algunos lugares de mi anatomía, para que así el móvil, tímido él, apareciera de nuevo en su lugar. Pero nada. No lo llevaba encima. Me acerqué a la barra y le pregunté al camarero si no se habría encontrado algún móvil. Desganadamente, el camarero me sacó de debajo del mostrador una caja de zapatos llena de móviles. Pero bueno, mira qué es despistada la gente. Un día vamos a perder la cabeza. Aliviado, me acerqué a la caja pero, tras observar uno tras otro, para mi disgusto el mío no estaba. Los teléfonos que había eran más grandes, más nuevos, y no tenían la pantalla cruzada por una raya enorme de cuando se me cayó torpemente (soy un desastre, vale, y mi móvil lógicamente va a juego con su dueño). Supongo que me tendría que haber agenciado alguno de esos estupendos y caros móviles, pero no eran el mío, y yo necesitaba el mío y todos sus contactos. ¿Qué iba a hacer si perdía mis contactos? No me sabía los números ni de mis familiares más cercanos. Y si no contaba con mi móvil, nadie se podría poner en contacto conmigo. Era un náufrago analógico. Me puse tan nervioso que… desperté de golpe, en la cama. Sí, había sido una pesadilla, y me había despertado de pronto, sudando la gota gorda; me había despertado como cuando te caes por un precipicio e inconscientemente logras despertarte como mecanismo de defensa. No tener un móvil te viene bien para no ser un sospechoso en las novelas de Agatha Christie, pero no es aconsejable en el mundo real actual, tan tecnológico y poco lógico. Perderlo, me había dado cuenta meridianamente, era la peor pesadilla.