Los sueños y la fama

Me pierden los sueños y me pierde Nicolas Cage, así que su última película, Dream Scenario, ya antes de verla, sabía que me iba a gustar. Sin embargo, no sospechaba que me iba a gustar tanto. Me ha parecido una genialidad, una cinta surrealista fabulosa, uno de los grandes títulos de la temporada. El propio Cage dice en una entrevista que es uno de los cinco mejores guiones que ha leído en su vida. Y ha leído muchos, vaya que sí. ¿Quieren saber cuáles son los otros cuatro según su criterio personal? Pues Arizona Baby, Besos de vampiro, Leaving las Vegas y Adaptation. El ladrón de orquídeas. Cage sí que sabe. Y por cierto, en los últimos años no ha perdido su olfato en escoger buenos guiones, como así lo atestiguan Pig, Renfield o El insoportable peso de un talento descomunal, por poner ejemplos recientes. Dream Scenario arranca con un sueño muy potente y te lleva de la mano en un crescendo continuo, giro tras giro, hasta un final hermoso y demoledor (con otro sueño). La historia es original, divertida, patética, dramática, con toques de terror y de fantasía, y supone una tremenda sátira sobre la voracidad de la fama y la cultura de la cancelación. Escrita y dirigida por el noruego Kristoffer Borgli, quien de alguna manera sigue la estela de su anterior film, Sick of Myself, que ya planteaba una desaforada e incómoda comedia negra que rozaba el terror a la hora de reflejar la obsesión por la imagen en una sociedad narcisista. En esta ocasión, Cage interpreta a Paul Matthews, uno de los mejores papeles de su carrera, un anodino profesor universitario que de pronto, sin motivo alguno, empieza a aparecer en los sueños de miles de personas. Cuesta imaginar otro actor para interpretarlo (curiosamente, no fue la primera opción del director; menos mal que a veces las películas, de forma natural, encuentran a sus mejores versiones posibles gracias a las carambolas del azar).