Soy de los que se quedan en el cine sentados en la butaca hasta que aparece el último de los créditos. Me encanta ver los títulos de las canciones que han aparecido, comprobar las localizaciones y ver los agradecimientos finales. Hace unos años, muy pocos éramos los que aguantábamos hasta el final. La gente salía precipitadamente de la sesión en cuanto aparecía el The end, como si no soportaran por nada del mundo estar un par de minutos más en la sala a oscuras. Solían entrar los limpiadores entretanto, y tú veías los créditos mientras adecentaban la sala y te miraban como a un bicho raro que no les dejaba hacer su trabajo diligentemente. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, gracias a las películas de Marvel (algo bueno tenían que tener), los que aguantamos hasta el final ya somos unos cuantos más. En la gente ha arraigado el hábito de permanecer educadamente hasta el último fotograma, ya que a veces tienes de premio una escena postcréditos bien resultona. Con lo bien que se está en el cine, suelo pensar, como para huir a lo loco estoy. La televisión es mucho peor en relación a este asunto. En muchas cadenas no te dejan ver los créditos fílmicos. En cuanto acaba la película, la cortan de golpe y te meten el inicio de otra si te descuidas. Qué desastre para los amantes de la letra pequeña. Incluso hoy en día, en algunas plataformas, en cuanto acaba la cinta ya te meten anuncios de otras películas invadiendo los créditos o te obligan a saltártelos miserablemente. Pero los aguantan, eso sí, si hay alguna escena postcréditos. Así que sugiero a todos los cineastas que añadan siempre una escena postcréditos, por favor, y así se podrá ver en las plataformas de forma íntegra, como debe ser, y se podrán ver todos los que han participado, aunque sea en letra pequeña y a todo correr. Por mi parte, en mis libros intentaré meter al final –ojo spoiler– alguna escena postcréditos.

