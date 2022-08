Han pasado prácticamente tres semanas desde que Iván Azón dejó de entrenar. En principio, el club restó relevancia a la ausencia del canterano, al que, por precaución, se mantenía apartado del grupo para garantizar su presencia en el estreno liguero. Dos días después, el Real Zaragoza emitía un escueto comunicado en el que informaba de una “contusión en el cóndilo femoral de la rodilla izquierda, descartándose lesiones a nivel meniscal y ligamentosa”.

El jugador era seria duda para el partido ante Las Palmas, pero, en realidad y tal y como viene publicando este diario, la lesión era más seria. Azón sufría un edema óseo en su rodilla que, sin embargo, no ha sido confirmado por el club hasta este jueves a través de Juan Carlos Carcedo, técnico del primer equipo. “La resonancia de control dice que va bien pero va para más tiempo del que pensábamos. Se va a alargar un poquito más de lo que creíamos al tener un pequeño edema óseo en la rodilla, así que los plazos serán más lentos y de momento no va a estar pero hay que tener tranquilidad y que se recupere bien”, advierte el preparador zaragocista.

"¿Fichajes? El club está haciendo su trabajo"

Así que Azón seguirá siendo baja tanto para el partido de este viernes en Cartagena como la próxima semana frente al Lugo. El objetivo es que pueda estar disponible ante la Ponferradina pero será la evolución de la dolencia la que dictará sentencia. “La baja de Iván nos trastoca por el tema del número. Estamos con solo dos delanteros y eso nos hace estar más cojos. Sé que el club está trabajando pero me centro en mejorar lo que tenemos y en el partido del viernes. El club está haciendo su trabajo”, reitera Carcedo, que comparte la opinión generalizada de que el mercado debería cerrarse una vez iniciada la competición. “Cuando comienza la competición debería acabarse el mercado, pero los que se deben poner de acuerdo no lo hacen y es lo que hay. No podemos hacer nada y tenemos que estar centrados en lo que tenemos ahora y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido en Cartagena”.

De cara a la cita, el técnico podría introducir variaciones en ataque, donde Giuliano o Mollejo tienen opciones de estrenar titularidad. “Estamos satisfechos con lo que nos han ofrecido hasta ahora y tienen opciones de jugar. Hay que tener un bloque y núcleo duro pero también es importante alguna rotación de gente que está rindiendo bien para tener una plantilla más cohesionada”, asegura el riojano, que no se muestra preocupado por la sequía anotadora. “Estamos haciendo ocasiones y dando una buena cara. Los goles llegarán y espero que sea ya el viernes en Cartagena”. En ese sentido, Caicedo no cree que la ansiedad se apodere de la plantilla si el gol sigue sin llegar. “En los dos partidos hemos hecho ocasiones ante dos aspirantes a estar en los puestos altos. Somos un equipo difícil y que compite y deja su sello. No somos fáciles de batir y, si consigues una racha de partidos sin perder con victorias y empates, te vas posicionando poco a poco”.

En tierras murcianas espera un Cartagena “ofensivo y con un gran entrenador al que le gusta el buen fútbol. Nosotros intentaremos tener la pelota y cuando tengamos que sufrir juntarnos y salir a la contra. Creo que será un partido bonito”.

La escasez de efectivos en ataque ha abocado a Carcedo a utilizar a Francho como segundo punta, una posición que puede desarrollar con acierto, según el entrenador. “Lo bueno que tiene es que cuenta ya con experiencia en la categoría a pesar de ser muy joven. Se puede adaptar a diversas posiciones aunque sé que ha actuado más como interior y pivote, pero tiene físico para ayudarnos más arriba. Lo importante es que va a cumplir donde juegue”, afirma el técnico, que confía en que los jugadores que no cuentan encuentren pronto una salida. “Intento ser claro y honesto y ver lo mejor para el jugador. A partir de ahí entiendo la situación personal de cada uno, pero he hablado con ellos y solo disponemos de 25 fichas y no entramos todos. Ojalá que los que tienen que salir encuentren la mejor salida”.