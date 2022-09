La primera victoria del curso para el Real Zaragoza dejó a su entrenador, Juan Carlos Carcedo, totalmente satisfecho. El riojano se mostró muy agradecido a sus jugadores por la capacidad de reacción que han tenido. «Estoy muy contento por ellos. El pasado domingo fue difícil y no hizo falta que les levantase la moral. Con sus ganas y trabajo durante toda la semana nos han dicho que querían sacarlo adelante», explicó Carcedo de lo importante que era comenzar a ganar: «Se han visto las ganas del equipo y lo unidos que estamos. Necesitábamos una victoria para refrendar el trabajo que estamos haciendo. Los tres puntos son merecidos».

Con respecto al choque en El Toralín, el técnico de los aragoneses aseguró que tenían las ideas muy definidas. «Teníamos claro cómo debíamos jugarle a la Ponfe, que busca juego interior y se lo hemos tapado», analizó Carcedo, que se lamentó por no haber sentenciado el duelo en la primera mitad. «En el descanso era para irnos con ventaja amplia. La mala fortuna del empate podía dejarte tocado», dijo el entrenador, que sin embargo consideró clave la charla en el paso por vestuarios: «Les he dicho que empezaba un nuevo partido. Si iniciábamos igual que la primera mitad tendríamos opciones de ganar. Había que ser fuertes mentalmente y lo hemos sido».

Giuliano: "Por fin el trabajo que hacemos dio resultado. ¡Vamos con todo!» La primera victoria de la temporada reconoció los méritos del Real Zaragoza, pero sobre todo subrayó el papel protagonista de Giuliano Simeone, que estaba exultante al acabar el partido tras el doblete logrado en El Toralín. «Lo primero que quiero es agradecer todo el apoyo a los zaragocistas que nos dieron ese ánimo en Ponferrada y también sentimos el de los que estuvieron en sus casas», dijo el ariete en referencia al reducido número de zaragocistas que hicieron el largo desplazamiento a Ponferrada para estar con su equipo. «Por fin el trabajo dio resultado y ahora les esperamos a todos en La Romareda contra el Sporting. ¡Vamos con todo!», añadió el gran protagonista del encuentro y el delantero que ha hecho por el momento todos los goles del conjunto zaragocista en esta temporada, las tres dianas, un ante el Lugo y las dos firmadas ante la Ponferradina.



Como no podía ser de otra manera, Juan Carlos Carcedo tuvo unas palabras para el indiscutible protagonista del partido, Guliano Simeone. «Es un chico que está creciendo mucho. Tiene mucha hambre y mucha casta», afirmó el técnico. «Además me escucha mucho, va a ser un gran jugador», subrayó el riojano, que sin embargo no quiso centrarse en solo un futbolista y destacó la labor del colectivo y volvió a insistir en cómo ha conseguido levantarse el Real Zaragoza tras el varapalo contra el Lugo: «Fue un golpe duro, pero ahí están los equipos que se saben levantar y trabajar. Doy las gracias a los jugadores. Cuando un equipo quiere como hoy, solo hay que darle gracias".

A pesar del gran partido de los aragoneses, no haber rematado el encuentro hizo que la incógnita del marcador se mantuviera hasta el final. «En los últimos minutos hemos sabido también sacar la mentalidad de sufridores. Es muy difícil sacar los tres puntos en Segunda División», apuntó Carcedo. La victoria en Ponferrada supone un alivio para el equipo aragonés y un posible punto de inflexión tras el mal arranque de temporada. «Lo importante es que se vayan uniendo jugadores. Tenemos una plantilla amplia sin un once definido. La gente está trabajando y apretando y poniéndonos las cosas difíciles. Queremos que la gente se sume al grupo y seamos 23 jugadores», señaló el técnico.

En esa misma línea, Carcedo terminó hablando de sus hombres de ataque. «Hay jugadores suficientes para mejorar la capacidad goleadora. Azón había sido el máximo goleador en pretemporada y se nota. Ahora ha venido gente para completar la plantilla. Más competencia. Ojalá puedan sumar. Estoy seguro de que vamos a hacer una gran temporada», acabó un esperanzado Carcedo.