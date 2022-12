Escribá, los fichajes de enero y el sueño de la jornada 30

Este martes regresa la plantilla a los entrenamientos después de una semana de vacaciones. Entre tanto y tanto dulce navideño, en el paladar todavía se conserva aquel gusto amargo que dejó la derrota en Leganés, lo que pudo ser y no fue. Los datos contantes y sonantes dicen que el equipo cerró la primera vuelta del campeonato en el puesto decimosexto con 25 puntos, con cuatro de renta sobre la zona de descenso y a siete del playoff, el objetivo inicial de la temporada.

Un triunfo en Butarque hubiera invertido esos números, consolidado la recuperación y abierto otras expectativas. No se produjo y el Real Zaragoza se quedó donde ha estado prácticamente toda la campaña, en la zona baja, agitado por una nueva crisis deportiva que se ha llevado por delante a Juan Carlos Carcedo y Miguel Torrecilla y con una plantilla con varias patas que cojean, una de manera manifiesta: Gueye, el fichaje estrella del verano, la mayor inversión económica, todavía no ha marcado y de apuesta principal ha terminado en un rol de recurso de emergencia.

No le ha dado para alejarse mucho de la zona fría, pero con Fran Escribá el equipo ha mejorado. Suma a un ritmo del 50% de los puntos y ha incrementado su producción goleadora. En seis partidos ha ganado dos veces, empatado tres y perdido solo una. No se ha quitado de encima, eso sí, la inconsistencia y una amenazante fragilidad que arrastra desde agosto. En su presentación, el técnico valenciano no descartó nada, ni siquiera las metas mayores. Hasta la jornada 30, vino a decir, no hay nada claro en esta categoría tan pareja.

Hacia ese punto empezará a viajar el Real Zaragoza desde el domingo 8, cuando recibe al Mirandés. No está tan lejos marzo. Para mantener viva esa esperanza, que luego Raúl Sanllehí abonó voluntariamente, Escribá no tendrá más remedio que mejorar mucho más lo que tiene entre manos e incrementar el ritmo de puntuación (para que sus cuentas cuadraran, debería sumar al menos el 60% de lo que queda en juego, casi lo que ha hecho el líder Las Palmas en la primera vuelta). Parece arriesgado pensar en algo así sin reforzar muy bien la plantilla en el mercado de enero con varios futbolistas, especialmente un centrocampista organizador, dinámico y de calidad, hombres de ataque por banda y un delantero con gol. Piezas nuevas que permitan pensar en una hazaña, ahora mismo lejana, en este primer año de la nueva propiedad.