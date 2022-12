'Overbooking' en el Zaragoza. Aquí no caben todos

Exceso de equipaje en un Real Zaragoza que necesita soltar lastre cuanto antes. Y es que, actualmente, el club cuenta con 26 fichas del primer equipo ocupadas tras la llegada de Tomás Alarcón y el retorno de James Igbekeme tras su cesión al Columbus Crew, a las que se añaden otras tres del filial (Mollejo, Rebollo y Luna). De este modo, no se puede proceder a la inscripción de futbolistas a no ser que se produzca, al menos, una salida. Ahora mismo, un componente del plantel se quedaría sin inscribir (el plazo para hacerlo comienza el próximo 2 de enero, cuando se abre el mercado invernal hasta el 31).

Así que encontrar acomodo a alguno de los jugadores con los que no se cuenta de cara a la segunda vuelta resulta prioritario. En ese escenario emergen futbolistas como Petrovic, Lasure o Quinteros, si bien es James Igbekeme el principal candidato a salir a pesar del deseo expresado por el nigeriano de seguir hasta final de temporada. El club también aspiraría a desprenderse de Gueye, pero las condiciones impuestas en su cesión desde el Oostende belga lo hacen complicado.

Atasco en el centro

El overbooking afecta principalmente al centro del campo, con siete jugadores para el doble pivote. En estos momentos, Francho y Zapater son los titulares tras haber sido los elegidos por Escribá en los tres últimos partidos. Pero el fichaje de Alarcón podría cambiar las cosas ya que el chileno parte como fijo en un once al que también aspiran Grau, Petrovic y Manu Molina, a los que ahora se une James, el séptimo mediocentro en plantilla. Además, Vada y Eugeni también pueden jugar ahí.

Si bien a Petrovic se le busca una salida, el que no se irá, en principio, será Manu Molina. El Real Zaragoza no tiene intención alguna, en estos momentos, de desprenderse del andaluz a pesar de haber desaparecido de las alineaciones sobre todo tras la llegada de Fran Escribá, que solo le ha incluido en el once titular en el partido disputado en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

Molina, una apuesta personal de Carcedo tras haber coincidido en el Ibiza, acabará, de este modo, la temporada en un Zaragoza por el que firmó para dos años.

Pero el mediocentro no es la única parcela del campo en la que el Zaragoza cuenta con un exceso de efectivos. El overbooking viene afectando también a los dos laterales durante toda la temporada, especialmente en el lado izquierdo, donde Fuentes, titular a pesar de su irregular rendimiento, cuenta con la competencia de dos canteranos: Lasure y Nieto.

También en el derecho existen más opciones de las habituales. Fran Gámez es el dueño de una demarcación a la que también optan Vigaray, Larra e incluso el canterano Luna, si bien el madrileño apenas ha hecho acto de presencia. Tras año y medio sin jugar un partido, Vigaray reapareció en el Carlos Belmonte de Albacete.