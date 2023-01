No ha habido sorpresas en la lista de convocados del Real Zaragoza para viajar esta tarde en autobús a Villarreal. Escribá ha citado a solo 20 jugadores, con las novedades de Vada, que vuelve tras superar sus molestias en el aductor, y Francés, que regresa después de cumplir sanción tras su expulsión en Leganés.

Ambos, de hecho, tienen todos los números, sobre todo el central, de ser titulares en un partido al que el Zaragoza se presenta con el regreso de Gueye después de volver de Senegal con su documentación en regla justo antes del partido ante el Mirandés, por lo que no fue citado ese día, y con numerosas bajas, hasta cinco, ya que no están los lesionados Zapater, Giuliano Simeone y Bermejo, además de los sancionados Lluís López y Jaume Grau.

A Bermejo se confía en recuperarlo ante el Sporting, mientras que las lesiones lumbares de Giuliano y Zapater son más imprevisibles, aunque la idea con el ariete hispanoargentino es parar dos semanas, por lo que no tendría sencillo llegar a El Molinón en esa segunda semana de parón tras la actual. Mientras, Escribá no ha querido completar la convocatoria con jugadores del Deportivo Aragón, ya que la decisión con el meta Rebollo es que juegue con el B si Cristian Álvarez está disponible y también Luna va a acumular minutos en el filial si Escribá no lo necesita. El técnico llamó esta semana al extremo Rastrojo y al ariete Guillem Naranjo en alguna sesión, pero no los ha citado pese a las bajas en ataque. El punta estuvo convocado en el duelo ante el Mirandés.