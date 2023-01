Escribá: "El partido muestra lo que somos, hicimos lo que pudimos"

Fran Escribá vio un Zaragoza distinto tras la lesión de Azón, aunque juzgó que el partido lo había merecido ganar su equipo por las ocasiones que tuvo: "Es lo que somos, tenemos que generar mucho porque no tenemos facilidad para el gol, por mucho que se dijera que los estábamos haciendo. Necesitamos de muchas ocasiones para marcar, tuvimos suficientes para hacerlo y no lo hicimos”, dijo el entrenador, que no se mostró enfadado por la imagen de su equipo: “No estoy insatisfecho pese al resultado, el partido muestra lo que somos, hicimos lo que pudimos y a pensar en el siguiente".

“La Ponferradina venía de empatar ante rivales complicados y es difícil meterle mano. Nosotros les hicimos más ocasiones que otros equipos que están más arriba, pero no tenemos la pegada que tienen ellos. No esperaba un partido fácil y me he encontrado el que preveía”, argumentó Escribá, que explicó el encuentro en dos pinceladas. “El equipo salió bien y generó ocasiones al espacio, la lesión nos paró mucho, tuvimos que cambiar cosas, no por los que salieron, pero en lo que menos pensábamos era en hacerlo. Ellos tuvieron después un cierto control del juego, pero nosotros tuvimos más ocasiones y la Ponferradina solo la jugada al larguero en un balón parado”.

El técnico se quejó del comportamiento de la grada con Gueye, sobre el que se hicieron burlas en algunos momentos. “Entiendo que el público es soberano, pero no entiendo ni comparto esa burla que se ha detectado”, aseveró, para añadir: "La temporada de Gueye no es buena, él lo sabe y como la sensación es que va a seguir con nosotros nuestra obligación es sacarle algo de lo que tiene, que lo tiene y lo ha demostrado otros años. No vamos a sacarlo si entre todos no le ayudamos. Me duele que se le trate así, no lo merece, ni él ni nadie, pero lo está pasando mal", cerró.