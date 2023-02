Cordero: "Se han hecho menos cosas de las que me hubiese gustado"

El semblante serio de Juan Carlos Cordero le delataba. El director deportivo del Real Zaragoza no ha podido acometer durante el mercado invernal todas las operaciones que hubiese deseado. Ni mucho menos. La imposibilidad de dar salida a jugadores con contrato en vigor lo ha dificultado todo. «Ha sido un mercado duro y muy lento. Sabíamos cuál era la situación del club, con jugadores con contrato en vigor, lo que impide forzar salidas porque el control financiero te penaliza esta temporada y la siguiente», lamenta.

Así que al cartagenero no la ha quedado más remedio que hacer lo que se podía y no lo que se quería. «No tiene sentido hipotecar al club para no mejorar en exceso», expone antes de recalcar que «se han hecho menos cosas de las que me hubiese gustado».

Dos entradas (Alarcón y Bebé) y otras tantas salidas (Lasure y Petrovic) conforman un reducido número de movimientos propiciado por la negativa a salir de jugadores como James. «Se le han buscado opciones por activa y por pasiva pero ninguna le ha parecido adecuada y está en su derecho porque tiene contrato», indica el cartagenero, que lamenta que este tipo de decisiones «nos han generado un contratiempo porque no se puede negociar una rescisión de contrato con un año más».

Así que el mercado se le ha quedado «corto» al Zaragoza. «Es una realidad. La plantilla es susceptible de mejora, pero no habrá más salidas y ahora está en manos del entrenador. Intentaremos mirar siempre hacia arriba», subraya.

Especialmente delicada es la situación de Pape Gueye, al que Cordero confía en recuperar de aquí al final de la campaña aunque reconoce que «no está rindiendo lo esperado. Hemos mirado otras alternativas y hemos estado abiertos a todo, pero, una vez cerrado el mercado, nuestra obligación es sacar lo máximo de él para que nos aporte. Nuestra obligación es apoyarlo. Esperábamos mucho más, pero el jugador lo intenta y no se quita de en medio, así que vamos a darle un voto de confianza. Yo, desde luego, voy a ayudarlo», asegura el director deportivo, que se negó a pronunciarse acerca de la pesada herencia recibida en forma de una plantilla con todas las fichas libres y escaso margen de maniobra. «No voy a hablar mal de un compañero y de su gestión deportiva. Mi máximo respeto hacia Torrecilla, Yo cuando vengo ya sé lo que hay», añade.

"La renovación de Jair es una prioridad, vamos a intentar cerrarla cuanto antes"

Ahora, Cordero se centra en la renovación de Jair, «una prioridad para el club», así que «vamos a intentar cerrar un acuerdo pronto», expone el murciano, que confirmó la oferta del Atlético B rechazada por Luna adelantada por este diario. «El chico quiso quedarse y nosotros también», celebró el director deportivo.