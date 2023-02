Fran Gámez: "A nivel mental no me hacía bien tener la renovación por partidos. Ahora me he liberado"

Fran Gámez reconoce que su rendimiento a lo largo de la temporada ha estado condicionado por la renovación por partidos jugados que cumplió a finales del año pasado. Una vez logrado, el lateral admite encontrarse “más liberado” y que aquel proceso le afectó en el plano mental. “Las lesiones nunca vienen bien, pero esta me ha servido para pensar en cómo estaba siendo mi temporada. Tenía la renovación por partidos y eso a nivel de cabeza no me hacía bien porque era como ir tachando fechas para lograrla”, expone el valenciano, que celebra que, una vez conseguida la prórroga de su vínculo contractual con el Real Zaragoza, “me he liberado bastante y ahora me encuentro bien y agradecido por la confianza que me da el míster al ponerme casi siempre y por sus palabras cuando no estoy”.

Para Gámez, continuar un año más en el club aragonés supone “una alegría muy grande para mí y mi familia. También mucha tranquilidad al tener un año más, aunque espero que sean muchos más”. En su regreso, tras dos partidos fuera por una rotura muscular, el defensa blanquillo se encontró “muy bien”. De hecho, en Andorra completó una de sus mejores actuaciones de la temporada. “Tenía dudas porque llevaba dos semanas parado, pero me encontraba bien y creo que incluso podía haber jugado el partido anterior, pero estoy contento porque me encontré bien y no tuve molestias”. En su ausencia, Larra, en mayor medida, y Luna lo hicieron “bien”, según Gámez, que lamenta la acumulación de lesiones de jugadores importantes. “Parece que cuando estamos todos recuperados, al partido siguiente vuelve a caer alguien. Ahora ha sido Mollejo, que tiene para bastante tiempo, pero esperamos que se recupere bien. Afecta porque hacemos buenos partidos y las lesiones nos paran el ritmo, pero esperamos que no haya más”. "Sé lo que falta para estar arriba y el partido el sábado ante el Alavés nos marcará un poco en ese sentido porque ganar dos partidos seguidos nos daría un plus" Para el lateral, la victoria en Andorra no ha cambiado demasiado las cosas en lo que a su mentalidad respecto al objetivo de la temporada se refiere. La distancia con el descenso se ha ampliado hasta los seis puntos, pero “sinceramente, a lo mejor soy muy optimista, pero no he mirado hacia abajo en toda la temporada, sé lo que falta para estar arriba y el partido el sábado ante el Alavés nos marcará un poco en ese sentido porque ganar dos partidos seguidos nos daría un plus al vernos más arriba en la tabla y creo que mucha gente lo hará”, considera. Para ello, el Zaragoza deberá doblegar a un candidato al ascenso. “Para estar arriba tenemos que ganar a este tipo de equipos. Creo que nos viene bien para demostrarnos que tenemos nivel para competir con ellos y dar ese salto en la clasificación que nos falta”.