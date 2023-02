Giuliano Simeone: "Ojalá el Real Zaragoza y yo podamos seguir juntos"

¿Cómo va esa espalda?

Está muy bien. Tenía molestias desde finales del año pasado y aún siento algunas, pero ya estoy recuperado. Juego con una faja que me mantiene bien y prácticamente me encuentro al cien por cien para darlo todo.

Se ha convertido en una pieza indispensable y ya no se concibe un Zaragoza sin Giuliano. Cuando ha faltado ha sido casi un drama.

Cuando no estoy en el campo es por algo muy grave. Si solo tengo molestias soy el primero que le digo al doctor que quiero jugar y que me da igual lo que tenga. Siempre voy a tratar de dar el máximo por el Zaragoza.

¿Se esperaba todo esto?

Cuando llegué lo hice con algo de miedo al ser mi primer año como profesional y no saber qué me iba a encontrar, pero la verdad es que la adaptación fue muy rápida y buena tanto en el vestuario como en el club. Agradezco mucho a la afición el cariño que me da desde el primer día. Estoy muy contento.

¿Va todo mejor de lo esperado en el plano personal? En el colectivo seguro que va algo peor…

Al principio no esperaba estar así, pero sabía a lo que venía y la exigencia que había, algo que considero que es muy bueno. Yo venía a trabajar un montón y a dar el máximo y la verdad es que se están dando las cosas muy bien, pero espero estar más arriba con el equipo.

La afición le adora. ¿Se considera un ídolo?

Para ser un ídolo del zaragocismo todavía me queda mucho trabajo y muchos partidos. Eso requiere conseguir muchas más cosas de lo que estoy haciendo, sobre todo, que el Zaragoza esté donde se merece. Es ahí, en Primera, donde se consigue ser un ídolo. Todo lo que he logrado yo ha sido fruto del trabajo, pero para ser un ídolo hace falta mucho más.

¿Nota el cariño de la gente?

Mucho. Cuando voy por la calle siempre me dicen que estoy muy bien y que les gusto mucho. Y yo les doy las gracias de corazón por todo ese cariño que me llevan dando desde que llegué. Me tratan muy bien y yo les quiero dar más.

Seis goles y tres asistencias. ¿Firmaba estos números en verano?

Hubiese firmado estar así apenas comenzada la segunda vuelta, sí, pero Giuliano Simeone quiere más. Quedan muchos partidos por delante y estoy convencido de que con el trabajo y mi compromiso con este club, voy a conseguir aumentar esa cifra. Daré el máximo para ello.

¿Qué cuenta cuando llama a casa?

Siempre trato de distraerme, pero les cuento lo que se vive acá, la exigencia que hay y que no hay nada más lindo que luchar por el objetivo que tiene el Zaragoza, que no es otro que estar donde debe estar. Hay que llevarlo lo más arriba posible y eso exige darlo todo en cada partido.

¿Le gusta hablar de su padre o le incomoda que le pregunten sobre él?

Me gusta. Primero es mi papá y luego es el Cholo. Por supuesto que no me molesta, al revés. Es algo muy bueno porque está haciendo las cosas muy bien como entrenador en el Atlético, al que le está dando mucho. Y yo soy su hijo y estoy orgulloso.

Ya se le ha visto alguna vez por La Romareda. ¿Le mete mucha caña?

Cuando me ve siempre me dice las cosas malas porque lo bueno lo ven todos. Me corrige muchas cosas y me gusta que lo haga para ser mejor futbolista. Se trata de corregir lo que hago mal y potenciar lo que pueda hacer bien.

¿Y qué debe corregir, según él?

Me dice que esté tranquilo de cara a puerta. Está claro que debería tener más eficacia, aunque estoy controlando mejor los esfuerzos a veces innecesarios que a veces hago para estar más fresco al definir o poder ir más al espacio en los últimos minutos. Es cuestión de ganar experiencia para ser mejor.

¿El apellido ayuda o presiona?

El apellido Simeone nunca pesó. Desde que era chico me dijeron cuando jugaba en algún club que estaba ahí por ser hijo de, pero eso nunca me pesó. Soy Giuliano Simeone, un chico que va a trabajar mucho y al que no le pesa el apellido. De hecho, es increíble ser un Simeone.

Su conexión, sobre todo con los canteranos, es evidente. ¿Qué quería decir ese gesto de desesperación cuando Azón volvió a lesionarse ante la Ponferradina?

Me llevo muy bien con esos chicos de la cantera y que son de mi edad. Hicieron que me adaptara muy bien al vestuario y son gente muy humilde y trabajadora, además de muy buenos futbolistas. Siempre han estado ahí para ayudarme a estar mejor en el club y a potenciar mi juego. ¿La foto? Me echo las manos a la cabeza porque Iván es un jugador que nos puede dar muchísimo pero que no está jugando tanto como todos querríamos. Por eso reaccioné así, porque nos compenetramos muy bien y creo que podemos tener una forma de ataque que le puede dar mucho al club. Que vuelva a caer no es bueno para nadie.

Apenas han podido jugar juntos…

Así es. Creo que solo cuatro o cinco partidos de inicio y la verdad es que es una lástima porque con él me siento muy bien en el campo. Los dos somos de luchar mucho y si uno toca al central, el otro está para la segunda jugada y siempre está en el área cuando se necesita. Es una pena no haber estado más tiempo juntos.

¿Le ha sorprendido alguien?

La profesionalidad en el vestuario es enorme. Me sorprendieron todos, diría yo, aunque quizá algo más Francho, con el que me llevo muy bien. Puede jugar en distintas posiciones y es fundamental para el equipo porque lo hace muy bien. Es un chico muy completo que aporta mucho al equipo.

Fran Gámez expuso el miércoles un discurso que viene siendo habitual en la sala de prensa al advertir que no mira hacia abajo, sino solo hacia arriba. ¿De verdad existe ese convencimiento de que aún se está a tiempo?

Siempre hay tiempo. Queda muchísima Liga, pero ahora nos tenemos que centrar en el partido contra el Alavés, en el día a día y en estar muy unidos. El Real Zaragoza siempre tiene que mirar para arriba y nunca para abajo y, sinceramente, creo que lo podemos conseguir. De hecho, estoy convencido.

¿El Zaragoza por dentro es como se lo habían contado?

Cuando tuve la primera oportunidad de venir estuve mirando e investigando y sabía de la exigencia que había. Todos me decían lo importante que era el club a nivel europeo y que llevaba mucho tiempo en Segunda cuando su sitio estaba en Primera. Sabía lo que había desde el primer momento, pero hubo cosas que me sorprendieron, como la exigencia o la afición. No hay en Segunda una como la nuestra, tanto en casa como fuera, con las palizas que se pegan para animar muchísimo. El Zaragoza es un club muy grande al que hay que darle el máximo.

Su cesión desde el Atlético podría prolongarse aunque no haya ascenso si no tiene ofertas de Primera o si las que hay no convencen. ¿Cómo afronta su futuro?

Ahora es mejor centrarme en el presente, pensar en el Alavés y seguir creciendo y trabajando duro. Eso es un tema más de mis representantes, que son los que van a analizar y valorar lo que sea mejor para el club y para mí. De lo que sí estoy seguro es de que voy a dar el cien por cien de mí y todo lo que tenga dentro hasta el último día que vista la camiseta del Zaragoza para ayudar a que el club esté donde merece.

¿No es imposible que siga, entonces?

Posibilidades hay muchas y nadie sabe lo que pasará en el futuro. Ojalá podamos seguir juntos, pero lo importante ahora es centrarme en el día a día porque quedan muchos partidos por jugar y podemos llegar a donde todos queremos.

La ecuación se resuelve fácil con el ascenso del Zaragoza esta misma temporada.

Eso sería fantástico. Obviamente, sería una oportunidad muy buena jugar con el Zaragoza en Primera, algo increíble. Hay que trabajar más que nunca para lograrlo.

¿Con qué sueña?

Con mejorar cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. El objetivo es ser mejor física y tácticamente y, sobre todo, progresar como futbolista y como persona. Sueño con llegar lo más alto posible y con vestir la camiseta de la selección argentina, que sería algo increíble. Voy a luchar para conseguirlo.

No se considera un ídolo, pero ¿usted tiene alguno?

Mi ídolo siempre fue, desde que llegó al Atlético, Antoine Griezmann, un jugador que siempre da mucho a los equipos en los que está. Es muy completo, puede jugar en distintas posiciones y aporta tanto ofensiva como defensivamente. Y eso me gusta mucho de él porque hay pocos futbolistas que sean muy buenos en ataque y que también trabajen tan duro para defender. Lo miro mucho y trato de aprender de un futbolista que crea juego, es asociativo y trabaja como el que más atrás. Es un ejemplo a seguir.