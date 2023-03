Desde que llegó, el Real Zaragoza apenas ha visitado la zona interesante de una tabla clasificatoria en la que el equipo aragonés se ha quedado instalado en la mediocridad, los problemas y los sudores fríos. Pero Jair Amador, fijo desde que aterrizó en la capital aragonesa, no pierde la esperanza en que todo cambiará muy pronto. Por eso, asegura, ha rubricado su renovación con la entidad para las dos próximas temporadas con opción a una tercera. Por eso y porque “estoy muy cómodo aquí y muy feliz en el club y la ciudad. Y también mi familia lo está, así que a la hora de hacer balance de todo y teniendo en cuenta el proyecto que tiene intención de llevar a cabo el club, he apostado por ello y estoy muy contento”, celebra el defensa.

Y eso que las negociaciones no fueron sencillas. “Muchas veces te da que pensar el hecho de que pase tanto tiempo, pero la intención de las dos partes era hacerlo y ambas hemos puesto de nuestra parte”, afirma Jair, que se congratula de continuar vistiendo la elástica blanquilla. “Era lo que quería. Mi deseo era seguir ligado al club durante más tiempo y al final llegamos a un acuerdo que lo hace posible”.

Y eso que, dicho está, el Zaragoza ni siquiera se ha acercado a la zona alta en los últimos tiempos. Sin embargo, Jair cree. “Los resultados no han llegado desde que estoy aquí, pero hay que seguir. Yo tengo mucha ilusión y confío mucho en el trabajo del club y de mis compañeros y sé que al final sacaremos buenos resultados y llegaremos donde todos queremos. Sigo porque tengo mucha ilusión y porque apuesto por el proyecto. No me rindo”.

“Empecé bastante bien, pero luego tuve un bajón porque es muy difícil estar siempre al mismo nivel, pero otra vez estoy recuperando las buenas sensaciones y el buen nivel”

El portugués, en todo caso, admite que la buena noticia de su continuidad contrasta con el mal momento que atraviesa un equipo de nuevo lastrado por su sempiterno problema con el gol. “Es verdad que en los dos últimos partidos le hemos dado la vuelta a la situación en lo que a goles encajados se refiere y que somos más sólidos y fuertes, pero no estamos en el mejor momento porque nos está costando marcar y hay que dar un paso más. Debemos ser fuertes, seguir trabajando y echarle todo lo que nos queda para sacar adelante los partidos. Tengo confianza plena en mis compañeros” y cree que es necesario “bajar las revoluciones a la hora de definir ocasiones tan claras porque cuando entre una todo se verá de otra manera”. En cualquier caso, no deposita toda la responsabilidad en los atacantes. “Todos debemos dar un paso más y ayudar”

En el aspecto personal, Jair también reconoce que, seguramente, no está siendo su mejor temporada. “Empecé bastante bien, pero luego tuve un bajón porque es muy difícil estar siempre al mismo nivel, pero otra vez estoy recuperando las buenas sensaciones y el buen nivel”, opina el central, que advierte del peligro de un Leganés que llega herido tras caer en casa ante el Ibiza. “Pero siempre nos ha dado la lata y nos ha costado mucho contra ellos. Van a venir a dar guerra pero nosotros vamos a ir a por los tres puntos porque estamos más necesitados”.