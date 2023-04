David Villa es un observador privilegiado de la carrera de Iván Azón, por su condición de exdelantero, por su paso dos temporadas por el Real Zaragoza, en las que dejó 31 goles en Liga y un total de 38 oficiales y porque desde hace algo más de un año y medio, desde noviembre de 2021, es además su representante en DV7 Magament, la agencia que tiene el exfutbolista. “Ha sido un año muy difícil para él, sin duda, aunque esto también sirve como prueba, para madurar y crecer como futbolista, pero ahora es el momento de disfrutar y de verlo en el tramo final de Liga. El deseo, claro está, es que lo haga lo mejor posible en los partidos que restan y que pueda disfrutar como apenas ha podido en esta temporada”, asegura el Guaje sobre el canterano, que ha podido participar en 13 encuentros de Liga, con 597 minutos y solo siete de titular, sin completar ninguno, y con tres dianas y una asistencia pese a ese poco tiempo sobre el verde después de empezar el curso con un edema en la rodilla izquierda y vivir dos lesiones musculares en el muslo derecho.

Lo ha hecho en la temporada señalada en rojo para ser la de su explosión y tras la renovación del verano pasado, cambiando su rol a todos los efectos en la plantilla, pero “de nada sirve lamentarse de lo que pudo ser. Además, la temporada no ha acabado, quedan seis partidos y todavía pueden mejorar mucho las cosas”, argumenta el exzaragocista, que se queda solo en el presente. “Estamos muy contentos por volver a ver a Iván en el campo, por verlo a ese nivel y porque somos conscientes de lo que ha trabajado durante todo este tiempo con las lesiones, lo mal que lo ha pasado sin poder ayudar al equipo y por la importancia que tiene para el Zaragoza y lo que se nota cuando no está”, añade.

El edema óseo le dejó sin jugar hasta la jornada sexta, cuando volvió ante el Sporting, para caer en la jornada 11, el 15 de octubre, con el Villarreal B con una lesión en el isquiotibial derecho y, con recaída incluida para empezar de cero, no volver hasta después del parón navideño, contra el Mirandés, con solo cuatro partidos más para vivir una nueva lesión ante la Ponferradina en la musculatura isquiosural, en una zona parecida y delicada, como después confesó el delantero, que le ha tenido de baja dos meses hasta regresar contra el Levante con más fuerza que en los dos anteriores regresos, siendo un claro factor diferencial en el ataque zaragocista en los tres últimos partidos. “Ha trabajado muy duro, ha sido un profesional como la copa de un pino, todo el tiempo esforzándose al máximo posible para intentar recuperarse, probando cosas nuevas para reducir los plazos y volver cuanto antes”, explica Villa.

El Guaje, máximo goleador histórico de la selección con 59 goles y que marcó 185 tantos en 382 partidos en Primera, lo que le hace ser el duodécimo que más en la élite española, sabe de sobra las condiciones de Azón, un futbolista de solo 20 años y que ya lleva tres temporadas al máximo nivel en el primer equipo, en la actual a todos los efectos y con el dorsal 9 en su espalda. Cuatro goles en la primera, siete en la segunda y esta tercera apuntaba a la de la explosión de Iván, pero las lesiones lo han impedido.

“Siempre le digo que me encanta cómo no da un balón por perdido, eso es un arma vital para un delantero. Obviamente tienes que poseer las condiciones físicas que él tiene, que parece que no se cansa nunca y esa potencia que exhibe en la arrancada y en la lucha con los defensas. Es capaz de pelear con ellos y ganarles en el cuerpo a cuerpo, donde sale vencedor en la mayoría de las disputas”, argumenta el exzaragocista, uno de los mejores arietes que ha pasado por el club blanquillo. “El techo se lo va a marcar él con su evolución, posee todas las condiciones para volar muy alto y tiene juventud, es difícil predecir hasta dónde puede llegar”, cierra, con el deseo de que la mala suerte en forma de lesiones haya acabado ya para el canterano y que el final de Liga traiga su mejor versión.