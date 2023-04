La presencia de Tomás Alarcón en la totalidad del entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva ha sido la principal novedad para Fran Escribá en el retorno al trabajo tras el empate del viernes ante el Eibar. El chileno se lesionó con una rotura en el gemelo interno de la pierna derecha el pasado 5 de abril, tras el partido ante el Levante el 31 de marzo y se ha perdido los encuentros frente al Granada, el Racing y el cuadro armero. Si completa la semana con el grupo, como así está previsto, Escribá lo tendrá a su disposición el domingo (21.00 horas) ante Las Palmas.

El centrocampista ha jugado en 10 partidos, seis de ellos de titular y 503 minutos, desde su llegada a finales de diciembre cedido por el Cádiz. Empezó en el once en los tres primeros encuentros (Mirandés, Villarreal B y Sporting) y la expulsión en Gijón a los seis minutos le cambió el paso en su aportación, ya que empezó a entrar menos en los planes de Escribá. Su rendimiento ha sido muy irregular hasta el momento. La sanción de Zapater ante el Albacete le devolvió al once y ante el Levante se mantuvo en la sala de máquinas al reforzar la medular el entrenador con tres centrocampistas, junto a Francho y Zapater. Sin embargo, tras ver una amarilla tuvo que ser reemplazado antes del descanso ante el riesgo claro de que se le mostrase la segunda. El medio chileno está cedido hasta junio sin opción de compra, aunque después tiene dos temporadas más en el Cádiz, que debe decidir su destino entonces, porque todo apunta a que no seguirá en el club andaluz.

El retorno de Mollejo

Mollejo, Vigaray y Marcos Luna siguen al margen y su presencia ante Las Palmas está descartada. En el caso del ariete cedido por el Atlético lo previsto es que en los próximos días empiece a trabajar con el grupo con la vista puesta en volver en las dos o tres últimas jornadas tras la fractura en el tobillo izquierdo que sufrió el 5 de febrero en Andorra. Vigaray, operado de su menisco interno de la rodilla izquierda en marzo, podría también tener algún minuto an tes de que acabe el curso y que le sirva de despedida del Zaragoza, mientras que Luna es baja hasta el final tras ser operado del menisco externo. El entrenamiento, de recuperación para los que más minutos jugaron en Ipurua, ha comenzado con una charla entre Escribá y los jugadores tras el empate ante el líder.