Las palabras del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el pasado viernes en el acto institucional de celebración en Huesca del Día de San Jorge, con el premio al Club Hielo Jaca, han generado un profundo malestar en el Real Zaragoza, en sus nuevos propietarios desde la compra de la SAD en mayo del pasado año.

En su discurso tras la entrega al presidente del club jaqués, Antonio Beltrán, de la medalla al mérito deportivo, Lambán estacó a la propiedad de esta entidad “sin tener que recurrir a inversores extranjeros a los que les importa poco el futuro del deporte aragonés”. El club oscense en su sección masculina ganó la Liga y la Copa y en la femenina levantó el título liguero y fue subcampeón en el torneo del KO.

Esas palabras no han sentado bien en el seno del Real Zaragoza, donde no se explican esa alusión que de manera indirecta les señala al llegar hace un año a la entidad con un capital de procedencia en el extranjero y en las que se alude a no estar implicados en el desarrollo del deporte en la región.

Hay que recordar que Real Z LLC, la sociedad que ahora tiene la mayoría accionarial en el club zaragocista, con el 98% del capital, está compuesta por varias sociedades con presencia de inversores extranjeros como Jorge Mas, propietario del Inter de Miami y dueño de la empresa MasTec, además de actual presidente zaragocista, Joseph Oughourlian, que tiene el Lens francés y es el propietario de Amber Capital, además de presidente de Prisa, o Jim Miller y Mark Affolter, consejeros del Fondo Ares.

Solo Juan Forcén, que ya estaba en la anterior propiedad, se mantiene como capital aragonés en la nueva sociedad que es máximo accionista del Zaragoza, ya que se integró con el porcentaje que tenía en la misma cuando se hizo el traspaso de poderes y la salida de la Fundación Zaragoza 2032 en la que estaban también César Alierta, Carlos Iribarren y la familia Yarza.