Primero entró Alberto Belsué, actual delegado y perfecto conocedor de lo que en esos momentos estaría pasando por la cabeza de ese buen amigo que accedería minutos después a una sala de prensa repleta. No faltó nadie. La plantilla al completo, el cuerpo técnico, servicios médicos y fisios, responsables de la cantera y, por supuesto, Juan Carlos Cordero, Raúl Sanllehí y los consejeros Forcén y Llop, además de Mariano Aured, director financiero. Nadie podía faltar a una cita histórica: la despedida del tercer jugador con más partidos disputados con la camiseta del Real Zaragoza: el capitán Alberto Zapater. Incluso Luis Carlos Cuartero, hasta esta temporada director general de la entidad, acompañó en el adiós al ejeano.

El ejeano tomó asiento con ese semblante serio que le caracteriza. Nada redactado ni preparado más allá de un dibujo de uno de sus hijos que sintetizaba la vida de Alberto: familia y el Real Zaragoza. Ahí, al presentar la imagen, llegó el primero de numerosos llantos. Lágrimas que advertían de un adiós del que, seguramente, aún no es consciente. "Yo ayer estaba pensando en el entrenamiento de hoy y hoy pienso en el partido del viernes, que hay que ganar". Genio y figura.

Así es Zapater, un futbolista que asegura sentirse "un privilegiado, un afortunado, un elegido" desde que comenzó a darle patadas a un balón. "Fui un niño con una ilusión y he conseguido que la gente sienta que un aficionado ha jugado en el Real Zaragoza. No soy rápido, no soy excepcional con la derecha, pero la gente se ha visto reflejada en mí. Como Víctor Muñoz (su gran valedor y el que le ascendió al primer equipo desde el juvenil)", subrayó.

Cada recuerdo, cada evocación, cada alusión a su familia venía escudado por un llanto reparador. Especialmente emotivo fue la alusión a su padre, Pablo, fallecido hace años. "Mi papá hizo todo. Vi cómo se ganaba la vida y me inculcó que las cosas costaban esfuerzo. Hoy no está aquí, Siento que he dejado huella", valoró el capitán, entregado a su mujer, María, su madre, sus hijos y su hermano. Y, por supuesto, al Zaragoza. "Soy lo que soy gracias al Real Zaragoza. Me ha permitido cumplir ese sueño de un chico de Ejea que ahora termina".

Aunque Zapater sigue dudando. Su etapa en el Zaragoza acabará el viernes pero no está claro si también lo hará su carrera deportiva. "Hay quien me dice que disfrute. Ahora no acepto que en tres días no me pondré unas botas pero puede ser que suceda. Lo tengo que ver con mi familia", aunque tiene claro, eso sí, que, en caso de seguir en activo, no será en España. "No me veo en otro sitio en España. He hecho todo lo que he hecho por jugar en el Zaragoza", asegura.

Zapater se marcha. Y lo hace sereno, tranquilo y en paz. "Uno nunca quiere que llegue este día, pero me voy feliz. Lo he dado todo y no quiero que parezca que estoy triste. Nunca imaginé todo lo que he vivido. Gracias. Aupa Zaragoza". EL aplauso fue estremecedor. El capitán recogió el dibujo sagrado, se levantó y, seguido por la tropa al completo, se marchó.

(seguirá ampliación)