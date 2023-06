En su web oficial el KV Oostende confirmó que Pape Makhtar Gueye tiene una opción de compra obligatoria a ejercer por el Zaragoza / Inter de Miami y que supone el paso ya anunciado por este diario el pasado 31 de enero, porque el club belga daba por traspasado al jugador desde el pasado verano. El ariete senegalés, de desdichado paso por el conjunto aragonés, es propiedad del grupo inversor, que paga unos tres millones de euros por él, lo que imposibilitó en la práctica romper su cesión en enero, y lo ha adquirido a través del equipo que es propiedad del ahora presidente zaragocista, Jorge Mas, porque así quedó estipulado en el complicado engranaje para su fichaje por el zaragoza a finales de agosto. Ahora, será el grupo inversor el que decida su destino, que no tiene por qué ser el propio Inter de Miami, club al que ha llegado ahora Leo Messi.

Cuando llegó Gueye al final del mercado, Raúl Sanllehí, director general zaragocista, habló de una cesión con opción de compra solo obligatoria en caso de ascenso. Ese era el primero de los contratos rubricados, pero otras fuentes señalan que había dos más, uno segundo para la segunda temporada de préstamo en La Romareda en caso de no subir el Zaragoza y un tercero donde la compra era obligatoria para el club aragonés se subiera o no. El mecanismo multicontractual tiene su justificación en que la FIFA no permite cesiones que se extiendan más allá de un año. Obviamente, ni al grupo inversor, ni al jugador, que esta misma semana y en Dakar reconocía en una conversación privada que tenia dos años más en el Zaragoza y que no se iba a quedar, ni a la entindad zaragocista les interesa mantener ese vínculo tras el decepcionante nivel del ariete, que ha ocupado en el límite salarial del club hasta 800.000 euros, algo menos d ela mitad en su salario y el resto en gastso de la cesión.

Escasa motivación

"Todos hemos visto el rendimiento que ha dado, por debajo de lo esperado cuando se hizo su fichaje. No terminó de enlazar con nadie, ni con la afición, ni con la plantilla. El vínculo termina el 30 de junio y no hay nada más que ver", dijo Cordero cuando acabó la temporada, donde admitió la "motivación escasa" del delantero senegalés en el tramo final de Liga. Y todo eso pese a los intentos tanto del propio director deportivo como de Escribá de motivar al ariete, que se desenchufó de forma total.

Gueye llegó al Zaragoza como una apuesta del grupo inversor, con varios informes de técnicos del mismo, hasta cuatro en concreto, pero también con una valoración positiva del entonces director deportivo, Miguel Torrecilla, que eso sí en agosto tuvo otros arietes en el punto de mira, como Mario González, que al final se fue cedido al Leuven, con 13 goles en Bélgica. Sin embargo, pesó la decisión de las sinergias y Gueye desembarcó con 25 goles anotados en el Oostende en Bélgica en dos temporadas, 23 de ellos en la Jupiler League, pero su paso no ha podido ser más decepcionante pese a la gran confianza que había en los dirigentes zaragocistas en sus posibilidades.

Gueye ha jugado en 22 partidos de Liga y en uno de Copa, sin anotar goles, una cifra que solo el Toro Fernández supera entre los delanteros debutantes de la historia blanquilla, y dando un nivel cada vez más bajo que hasta provocó las mofas de la grada en la visita de la Ponferradina el 31 de enero y que ha hecho que su participación en la segunda vuelta haya sido testimonial. El punta senegalés, más famoso por sus bailes recogidos en redes sociales y por sus multas de tráfico por exceso de velocidad que llegaban al Oostende al ser un vehículo que tenía el club belga, tendrá la ocasión de demostra en otro equipo lo que no ha podido en ningún momento confirmar en el Zaragoza.