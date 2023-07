Con la lesión de Sergio Bermejo, una rotura de fibras en el tendón del isquiotibial izquierdo que sufrió en Can Misses el 20 de mayo en el partido ante la UD Ibiza ya se sabía que le iba a suponer perderse prácticamente toda la pretemporada, puesto que esa dolencia, bastante importante y de la que no hubo parte médico, requiere de entre ocho y doce semanas de baja. El primer objetivo era que llegara a ejercitarse con el grupo en el stage de Pinatar, pero al final no se subió a ese bus donde el Real Zaragoza arribó este domingo en su concentración hasta el próximo sábado, como tampoco lo hicieron Quentin Lecoeuche y Pau Sans, ambos también lesionados. En el caso del francés, por un problema en la fascia del pie, una fascitis plantar en el pie derecho, que obliga a extremar la precaución con el jugador fichado del Valenciennes.

Escribá no se lleva a los lesionados al 'stage' El lateral galo ya no se ha ejercitado desde mediados de julio con el grupo, no lo hará en Pinatar, ya que se quedará en la Ciudad Deportiva, tratándose y en plena rehabilitación, con la idea de comprobar la evolución de esa molestia, que es una lesión latosa, aunque no grave, para ver si puede llegar a los últimos amistosos de pretemporada, ante el Millonarios y el Nástic, pero no parece probable que se le fuerce para entonces y la idea es que llegue al inicio liguero ante el Villarreal B el sábado 12, aunque esta dolencia siempre tiene un carácter imprevisible. El caso es que el defensa llegado del Valenciennes no ha jugado ninguno de los dos amistosos ni tampoco lo hará en Pinatar. En el caso de Pau Sans, el delantero, que va a estar a caballo entre el Deportivo Aragón y el primer equipo, sufre una pequeña rotura de fibras en el isquiotibial derecho, que se produjo a principios de esta semana, por lo que no jugó, como Lecoeuche, ante el Aragón y el Teruel, y ahora seguirá en la Ciudad Deportiva con su rehabilitación, con la idea de ir entrando con el grupo al regreso del stage. Mientras, con Bermejo el objetivo es que llegue al debut liguero y no se le forzará ante Millonarios y Nástic, el 3 y el 5 de agosto, a la espera de ir entrando con el grupo cuando el equipo regrese de tierras murcianas el próximo domingo. Los tres descartes Hacia allí puso rumbo este domingo a primera hora de la tarde el Real Zaragoza, con 26 jugadores, sin los descartes de Manu Molina, James Igbekeme y Sabin Merino y con hasta ocho jugadores del Deportivo Aragón. En las instalaciones de Pinatar Arena le esperan dobles sesiones el lunes y el miércoles, un total de 8 entrenamientos y tres amistosos, ante el Real Murcia, de Primera RFEF, el martes (20.00 horas), el Cartagena, que milita en Segunda como el conjunto de Escribá, el viernes con el mismo horario y el Stade de Reims galo, de la Ligue 1 francesa, y con el que jugará el sábado con idéntico horario para regresar de madrugada a Zaragoza y descansar ya el domingo en la capital aragonesa. La cesión de Sabin Merino al Racing de Ferrol sin opción de compra y por una temporada se anunciará este lunes o a más tardar el martes, mientras que James Igbekeme y Manu Molina se entrenarán en la Ciudad Deportiva a la espera de su salida La cesión de Sabin Merino al Racing de Ferrol sin opción de compra y por una temporada se anunciará este lunes o a más tardar el martes, mientras que James Igbekeme y Manu Molina empezarán la semana entrenando en la Cuidad Deportiva con un preparador físico sabiendo que la única vía de futuro para ellos es una salida rescindiendo el contrato que les queda. En ninguno de los dos casos ha habido acuerdo para esa salida y James ha desechado una oferta de Polonia, del Lechia Gdansk, y prioriza quedarse en España. En el Zaragoza le queda un año más de contrato con más de 300.000 euros de ficha y la indemnización por esa temporada es la única vía posible. Manu Molina quiere seguir en Segunda y por eso ha descartado por el momento una propuesta del Deportivo de La Coruña para jugar en Primera RFEF. En enero pudo irse al Tenerife, pero no hubo acuerdo para su desvinculación, y también tuvo el interés del Albacete, pero en ambos casos esas vías ya no están abiertas, aunque el medio onubense sí espera tener una oferta de la categoría de plata en los próximos días, teniendo en cuenta que la desvinculación contractual es también la única salida en su caso, ya que le resta un año de contrato y está en la zona media-baja del ranking salarial de la plantilla, con entorno a 250.000 euros de salario.