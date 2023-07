El Real Zaragoza ha puesto rumbo a primera hora de esta tarde de domimgo a la concentración en San Pedro del Pinatar, en Murcia, con una lista con 26 jugadores en la que al final no están Sergio Bermejo y Quentin Lecoeuche, ambos lesionados, ni como estaba previsto y contó este diario el también lesionado Pau Sans, al igual que los descartados Manu Molina, James Igbekeme y Sabin Merino, si bien este último está ya con su cesión acordada al Racing de Ferrol.

En la lista van hasta 8 jugadores del Deportivo Aragón: el meta Acín, el lateral Juan Sebastián, el defensa Borge, el medio Vaquero, los mediapuntas Pablo Cortés, Adrián Liso y Chema Aragües y el ariete Marcos Cuenca.

Ponemos rumbo al stage en Pinatar. ⚽



📋 Estos son los jugadores citados por Fran Escribá: Álvarez

Rebollo

Acín

Nieto

Borge

Francés

Jair Jr.

Lluís López

Fran Gámez

Luna

J. Sebastián

Vaquero

Francho

Jaume

M. Aguado

Toni Moya

Maikel M.

Baselga

Cortés

Bermejo sufrió una lesión tendinosa en el isquitiobial izquierdo el pasado 20 de mayo en Ibiza, en Can Misses, en el partido ante el conjunto balear y el diagnóstico de esa lesión, sin parte médico del club, va entre 8 y 12 semanas. La previsión era que en Pinatar pudiera estar ya con el grupo, pero al final apurará el tramo final de su rehabilitación en Zaragoza con la vista puesta en estar, no de titular, el 12 de agosto en el debut liguero ante el Villarreal B, aunque la intención es que pueda tener algún minuto el 5 ante el Nástic en el último ensayo de pretemporada. Lecoeuche sufrió hace una semana una lesión y no iba a entrenar en ningún caso con el grupo en San Pedro del Pinatar y por eso no ha viajado.

En las instalaciones de Pinatar Arena le esperan dobles sesiones el lunes y el miércoles, un total de 8 entrenamientos y tres amistosos, ante el Real Murcia, de Primera RFEF, el martes (20.00 horas), el Cartagena, que milita en Segunda como el conjunto de Escribá, el viernes con el mismo horario y el Stade de Reims galo, de la Ligue 1 francesa, y con el que jugará el sábado con idéntico horario para regresar de madrugada a Zaragoza y descansar ya el domingo en la capital aragonesa. Al equipo le esperan unas siete horas de autobús para arribar a San Pedro del Pinatar a última hora de la tarde en un stage que supone la parte decisiva de la preparación zaragocista en esta pretemporada.