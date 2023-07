Makhtar Pape Gueye ya tiene nuevo destino. Se trata del RWD Molenbeek, recién ascendido a la Jupiler League, que habría pagado 3 millones de euros por hacerse con los servicios del exdelantero del Real Zaragoza con un contrato de tres años, hasta 2026. Curiosamente, se trata de la misma cantidad en la que estaba estipulada la opción de compra obligatoria que asumió el grupo inversor que es dueño de entre otros del Real Zaragoza tras su traspaso del Oostende al conjunto de la MLS por esos 3 millones.

El senegalés, que declaró recientement que la temporada en el Zaragoza había sido "muy difícil", regresa, de este modo, al fútbol belga tras su fracaso en el club aragonés, en el que jugó en 23 partidos, 22 de ellos de Liga y uno de Copa, con 698 minutos, sin anotar diana alguna. "Viví en Zaragoza algo que solo Dios y yo podemos presenciar. Me mostró otro lado de la vida. Hubo demasiadas cosas inexplicables. Allí estaba cedido con opción de compra obligatoria, pero, si fuera por mí, no volvería a jugar en el Real Zaragoza. Ahí tuve una mala adaptación, una temporada sin gol es muy difícil para un delantero", dijo en una entrevista a wiwsport.com.

El jugador aclaró, en ese sentido, que llegó a La Romareda en el último suspiro del mercado y sin que eso estuviera previsto. “La elección del Real Zaragoza se hizo en el último momento. Hay que decir que lo que estaba previsto en nuestros planes era fichar en el Burnley. Pero por razones que no se pueden decir, no lo firmé. Es parte de las realidades de la ventana de transferencias en verano, pero recuerdo que simplemente no debió hacerse. Fue en el último momento cuando me incorporé al Real Zaragoza”.