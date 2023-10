Rescindió con el Almería al final del mercado de verano y dos meses después sigue sin equipo.

Sí, al final salí del Almería y fue una salida un tanto… no diría de malas maneras, porque al final no hubo problemas, pero no fue la mejor y me afectó y quise estar un tiempo en casa, tranquilo. Me han llamado varios equipos de España y mi idea es buscar un destino lo antes posible, pero de momento no se ha dado la mejor ocasión y no quería precipitarme. Así que por ahora estoy aguantando y a esperar lo que pueda venir.

Cuando dice que no fue la mejor salida, ¿se refiere a que no se le dijo con tiempo o que le sorprendió la decisión?

Rumores y cosas siempre oyes y al finalizar la temporada pasada salían cosas de que si ya me habían rescindido y todo era mentira. A mí me dijeron que contaban conmigo hasta que hubo un cambio de entrenador en la pretemporada y cuando empezó la competición o una semana antes del inicio me dijo que no contaba conmigo, que buscaba otro tipo de mediocentro.

Venía de jugar bastante con Rubi en Primera, 25 partidos y casi 1.000 minutos.

Sí. Había participado bastante, hubo partidos que jugaba de inicio y otros saliendo desde el banquillo. Rubi siempre me mostró confianza, pero con el nuevo entrenador (Vicente Moreno) no entraba en su idea de juego y, quedándome un año de contrato, no iba a estar allí sin participar, porque lo que quería es jugar. Empezó la Liga, no iba convocado y vi claro que la situación no iba a cambiar.

¿Cómo vive el día a día estando sin equipo?

Físicamente estoy muy bien y además después de estar tantos años fuera de casa ahora también estoy disfrutando más de los míos. En Pamplona entreno en solitario por las mañanas todos los días y algunas tardes lo hago con el Txantrea, de Tercera Federación. Estoy haciendo más deporte que cuando estaba en un equipo profesional, porque hay muchos días que hago dobles sesiones, por lo que en el apartado físico me encuentro muy bien, aunque luego la diferencia de nivel de entrenar con un equipo profesional es lo que me costará en su momento.

Llama la atención que su sueño siempre fuera llegar a Primera, lo logra, juega con cierta asiduidad y está en el paro.

Entiendo que llame la atención, es normal. Yo estoy tranquilo porque sé que ha habido varios equipos que han pensado en mí en estos meses, pero es que necesitaba estar limpio de cabeza, mentalmente, prepararme bien y si puede salir ahora bien y, si no, en dos meses abre el mercado de enero y habrá más posibilidades seguro.

Eguaras va a seguir jugando al fútbol. Por ahí no hay ninguna duda...

Por supuesto. El fútbol es mi vida, me apasiona y estoy aún en una edad muy buena, de poder seguir disfrutando y de mostrar mi mejor nivel. Me estoy preparando de la mejor forma posible y a ver si vuelvo pronto, que es lo que deseo.

¿Su preferencia es España o el extranjero, donde nunca ha jugado?

No he jugado nunca fuera de España y es una de mis preferencias ahora, tengo una buena edad, voy para 32, para vivir una experiencia en otro país de dos o tres temporadas. Creo que es el momento y por eso lo he puesto por delante de seguir jugando en España, donde también el nivel económico está bajando mucho, aunque no descarto nada, porque a veces tienes una idea en la cabeza y después le das una vuelta y cambias de plan.

Si su idea es jugar fuera de España, el Zaragoza queda descartado pues…

A ver... al salir del Almería mi idea sí era jugar fuera de España, porque no estaba bien mentalmente y quería romper y evadirme un poco con todo, pero pasan las semanas, hablas con tu familia, con tu gente y te hacen recapacitar un poco. Ahora estoy abierto a cualquier cosa y tampoco estoy en una situación privilegiada para ir diciendo que no de antemano a cosas.

Si el Zaragoza le quiere fichar…

Lo dije y lo mantengo, si el Zaragoza me llamara estaría encantado de volver, ese club me lo ha dado todo, es donde más he disfrutado jugando al fútbol, le tengo un cariño especial.

Al final son 168 partidos oficiales ahí, cuatro temporadas y media. ¿Es el equipo de su vida?

No, el equipo de mi vida es el Athletic, allí al final me formé como persona y como jugador. En el Zaragoza tuve la oportunidad de jugar muchos años, de hacerme ese sitio importante y me sentí muy querido, siempre será un club muy especial para mí y que llevo en el corazón.

¿Cómo lo ve desde la distancia? El equipo empezó mejor que nunca y después se ha caído.

Ese inicio transmitía muchas cosas, cinco victorias y se veía al equipo muy compacto, muy seguro atrás y jugando bien al fútbol, pero la euforia también llevó a pensar a todos los niveles que este iba a ser el año y esta categoría es muy difícil, durísima, con equipos de mucho nivel que les ha costado arrancar, como el Eibar o el Valladolid, pero que ya están ahí, pero en todo caso yo creo que el Zaragoza tiene plantilla para pelear por estar arriba en la tabla.

¿Cree pues que hay mimbres para que este sea el año?

La ilusión está ahí y es fácil sentirla y verla desde fuera. Se dio ese inicio y ahora están pasando por ese bache que no terminan de ganar, han tenido esos partidos ante el Sporting y el Eibar que se les fueron las victorias y están pasando por un valle y necesitan ese triunfo que les dé otras energías y volver a mirar hacia arriba, aunque al Zaragoza se le ven cosas para estar en la zona alta, eso lo tengo claro.

¿Qué le gusta más? este verano se fichó en teoría mucho gol y también está costando por ahí.

Sí, llegaron Bakis, Manu Vallejo, Enrich, que tienen mucho nivel, y ya estaba Azón, que ya lleva algún gol. En el fútbol lo más difícil es generar ocasiones y tener esa eficacia, porque muchas veces dependes de la confianza que tengas. Maikel Mesa también puede ayudar mucho en esa faceta, jugué en el Mirandés con él y es un futbolista diferencial en ataque, creo que en la banda no puede mostrar todo lo que tiene y si juega por dentro te da ese último pase y esa llegada de segunda línea. Si lo sitúan más al costado, al no ser un jugador muy veloz y de uno contra uno, te da menos cosas.

En el medio, su posición, están ahora Grau, Aguado, Toni Moya y Francho, quizá se echa de menos un centrocampista diferente, ¿no?

A Francho lo conocemos ya bien y he coincidido con él, está creciendo muchísimo año a año y el equipo ha notado mucho su ausencia en estos partidos. Creo que Marc Aguado es un jugador bastante parecido a mí, posicional y que ve bien el fútbol, que sabe estar siempre bien situado. No ha mostrado todavía todo su potencial, tiene unas características tan buenas que no ha acabado de explotar, a mí cuando subía a entrenar con nosotros porque estaba en el filial me encantaba.

¿Con quién guarda relación de su etapa en el Zaragoza? Hace menos de dos años que se fue, por lo que aún quedan varios de su etapa, Cristian, Nieto, Francho, Azón, Francés, Bermejo, Jair...

Me intercambio mensajes con algunos jugadores de la plantilla, pero sobre todo con futbolustas de etapas anteriores, ya que al estar tantos años allí he coincidido con muchos. Con Javi Ros, Chavarría, Adrián, Larra, Juanjo Narváez, Borja Iglesias y con canteranos como Pombo, Delmás o Guti hablo también mucho.

A su etapa en el Zaragoza le faltó ese ascenso, ¿no?

Es obvio que fue así.Tuve la suerte de lograrlo unos meses después de irme, en el Almería y de una forma un tanto heroica, porque fue en la última jornada, con aquella victoria del Alcorcón ante el Eibar. Cuando tuve que irme de ahí, porque yo jamás había pensado en marcharme en ese momento, tuve la suerte de llegar al Almería, una oportunidad que no podía dejar pasar por el proyecto que representaba, con un equipo que luchaba por subir mientras el Zaragoza estaba más cerca de abajo que de mirar hacia arriba.

"Ver subir al Zaragoza sería una alegría inmensa. Por el cariño que le tengo al club y por ver contenta a mucha gente, a excompañeros que tengo allí, a las personas que he conocido en esos años en la ciudad, que merece estar en Primera, sería un momento de felicidad enorme para todos"

¿Qué significaría para usted ver subir al Zaragoza a Primera?

Una alegría inmensa. Por el cariño que le tengo al club y por ver contenta a mucha gente, a excompañeros que tengo allí, a las personas que he conocido en esos años en la ciudad, que merece estar en Primera, sería un momento de felicidad enorme para todos. El Zaragoza por el club que es, por la afición y por la ciudad tiene que lograr ese ascenso lo antes posible, no merece tantos años en Segunda.