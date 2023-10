Solo 4 futbolistas del Real Zaragoza han jugado en las 12 jornadas disputadas, Maikel Mesa, Toni Moya, Valera y Mollejo. Los tres primeros acumulan 10, 8 y 7 presencias en el once respectivamente, pero el atacante toledano, cedido por el Atlético por segundo curso consecutivo, solo lo fue en Andorra, en la jornada intersemanal y con las rotaciones como medida preventiva. En el resto de encuentros, Mollejo salió siempre desde el banquillo, en un total de 11, de tal manera que no hay ningún jugador de la categoría de plata que le iguale en esa estadística, un rol en el que parece que Escriba ha decidido no moverle hasta el momento.

Que no estamos tan mal... Fran Manzanara, con 10 en el Ferrol, y Álex Sancris, con las mismas en el Burgos, se acercan a los números de un insuperable Mollejo en toda la categoría de plata, ya más que habituado a no estar en la foto del once y a que su polivalencia, al poder actuar tanto en la banda como en la punta de lanza, le haga un recurso casi perenne para cambiar el rumbo de los partidos. El jugador de La Villa de Don Fadrique ha anotado dos goles, el logrado en Andorra que supuso la victoria partiendo de inicio y el que cerró el triunfo en Cartagena por 1-3 y en cuya celebración hizo un gesto tocándose los genitales por el que fue expedientado por el Comité de Competición tras ser denunciado por LaLiga y que está aún pendiente de sanción desde el 10 de septiembre. El séptimo que menos minutos Así, Mollejo suma 293 minutos hasta el momento, pocos para su pleno de presencias en los encuentros y solo seis futbolistas de la primera plantilla han jugado menos en lo que va de temporada, los porteros Poussin y Rebollo, que no se ha estrenado, los defensas Lluís López, Mouriño y Luna y el delantero Sergi Enrich. Este último es el tercer jugador zaragocista que más sale desde el banquillo, con seis ocasiones, por las ocho que lleva Bermejo, titular habitual el curso pasado y que en el actual ha perdido ese rol para Escribá. Junto a Toni Moya, Maikel Mesa y Valera es el único que jugó siempre, pero hay solo 6 futbolistas del Zaragoza con menos minutos que Mollejo También lo ha extraviado Mollejo que, hasta su grave lesión en el tobillo en Andorra el 5 de febrero y que le tuvo tres meses de baja, fue más que habitual en el equipo zaragocista con el técnico valenciano, que lo situó casi siempre en zona de ataque. En la presente temporada sus salidas desde el banquillo han compaginado la punta de lanza y el carril, aunque su única titularidad, en el Estadi Nacional del Principado, fue como delantero y junto a Manu Vallejo en un partido en el que el técnico recuperó el rombo en la medular y jugó con dos arietes buscando la rapidez a la contra. Por Manu Vallejo y Bakis De esas once sustituciones, en tres de ellas salió por Manu Vallejo, en los dos últimos partidos, ante el Sporting y el Eibar y también en Cartagena, en las tres para ocupar la parte izquierda del ataque, mientras que en otras tantas lo hizo por Bakis para situarse en punta, frente al Alcorcón, el Tenerife y el Valladolid, estas dos últimas en el inicio del campeonato. En dos partidos sustituyó a Azón (Villarreal B y Eldense) y en otros tantos a Valera (en Ferrol y frente al Mirandés), por la única ocasión que relevó a Maikel Mesa y que fue frente al Racing de Santander. ¿Cambiaron mucho esas 11 sustituciones el signo de los partidos? Todas ellas fueron en la horquilla del reloj entre los 60 minutos, que salió frente al Alcorcón, y los 82, cuando entró al campo frente al Valladolid. En seis de ellas el marcador se quedó como estaba, ante Villarreal B, Valladolid, Tenerife, Eldense, Racing y Ferrol. Contra el Eibar, con 2-1 para acabar cayendo, y en Gijón, con 2-0 y empate, hubo remontada del rival, contra el Mirandés llegó el gol del cuadro jabato y frente al Alcorcón el segundo de los madrileños. En Cartagena el propio Mollejo sentenció el triunfo.