El Real Zaragoza ha situado la cesión de Pep Chavarría en su prioridad absoluta en estos momentos y trabaja en una operación que, tal y como contó este diario, empezó a tantear ya hace varias semanas. De hecho, el optimismo en cerrar el préstamo, sin opción de compra o con una opción en caso de ascenso, es elevado y se ve muy posible lograr el retorno del lateral de Figueres, que jugó dos temporadas en el club aragonés, entre 2020 y 2022 y se marchó traspasado al club de Vallecas al comienzo de la pasada campaña, en una venta que supuso tres millones para el conjunto zaragocista.

Chavarría, que firmó por el Rayo hasta 2027, tuvo pocas oportunidades el curso pasado con Fran García, ya de retorno al Real Madrid desde el pasado verano, pero en esta campaña las está teniendo aún mucho menos con el Pacha Espino. De hecho, el lunes ante el Celta fue su primera titularidad en Liga por la sanción del uruguayo, ya que hasta el momento solo había tenido minutos residuales ante el Almería, el Atlético y el Sevilla y no jugaba en el campeonato desde el duelo ante el conjunto sevillista en la novena jornada hasta su presencia en el empate ante el cuadro vigués. En Copa, sí ha participado como titular en el lateral izquierdo para Francisco en las dos eliminatorias.

Una salida factible

Chavarría ve con buenos ojos salir y el Rayo no se cierra en banda a esa opción si el club madrileño encuentra una buena posibilidad en el mercado, teniendo en cuenta que hicieron una gran apuesta en el lateral catalán y no se ha podido consolidar en Vallecas, con solo 25 partidos en año y medio, ocho de ellos de titular. El club vallecano pactó un traspaso en el que abonaba 1,5 millones en el verano de 2022 y la misma cantidad en junio pasado, además de un máximo de tres primas por objetivos de 250.000 euros cada una en función de la permanencia y disputando un buen número de partidos. El año pasado no la pudo cumplir y en el actual tampoco lo haría.

"Yo estoy muy feliz aquí, llevo todo el año preparándome jugar partidos. Estoy trabajando fuerte y duro, la recompensa ha llegado y voy a seguir trabajando hasta el final", dijo Chavarría el lunes

A Chavarría se le preguntó el lunes por el interés del Zaragoza después de su primera titularidad liguera en este curso y optó por una respuesta elegante y poco concreta, hablando solo del presente: "Yo estoy muy feliz aquí, llevo todo el año preparándome jugar partidos, estoy trabajando fuerte y duro y la recompensa ha llegado y voy a seguir trabajando hasta el final", aseguró.

El lateral izquierdo es, desde la lesión de Nieto en septiembre, que le va a dejar de baja al menos hasta abril, y con las diferentes molestias de Lecoeuche, que cayó hace dos semanas en Albacete con una rotura muscular con afección tendinosa y al que se espera recuperar a mediados de enero como plazo más optimista, la gran prioridad para el mercado de enero. Se tanteó la opción de Dani Tasende, muy del gusto de Juan Carlos Cordero, director deportivo zaragocista, pero el Villarreal ya comunicó hace semanas al jugador que no va a salir en enero (en junio será otra cosa) y que apuesta por que se quede para buscar la salvación del filial. Chavarría centró los esfuerzos desde entonces y el Zaragoza sigue bien posicionado para hacerse con el futbolista.

Cuatro posiciones a reforzar

Al margen de un lateral zurdo, Cordero busca un portero, dando salida a Poussin, un extremo de banda izquierda con llegada y gol y un medio de contención (un pivote físico). Para el extremo, el también rayista Bebé, que ya estuvo en la segunda vuelta de la temporada pasada en la Romareda, es un deseo de difícil consecución porque no quiere otra cesión y si logra rescindir en el Rayo en enero su plan pasa más por buscar un último gran contrato en Arabia Saudi, Catar o Emiratos Árabes. Mientras, Juan Cruz (Betis) gusta mucho, aunque si sale del club bético la competencia va a ser elevada.

En el medio, la prioridad ha cambiado con el nuevo entrenador, ya que Escribá veía con mejores ojos fichar un centrocampista con despliegue físico, un box to box (de ahí el interés que se le hizo llegar a Arnau Puigmal, del Almería) y con Velázquez se va a intentar traer a un jugador de contención y capacidad física en el medio, aunque en ese puesto solo por ahora se han hecho tanteos. Mientras, en las salidas, se trabaja en al menos las de Poussin y Marcos Luna, la la primera con un regreso a Francia, a la Ligue 1 o la Ligue 2,como opción más factible y la segunda en forma de cesión.