Contra su voluntad, el Real Zaragoza ha traspasado a Jano Monserrate al Atlético de Madrid. El club aragonés pretendía renovar al jugador de 17 años, pero el futbolista del División de Honor Juvenil envió a la entidad una carta solicitando su salida, por lo que ha buscado la mejor opción para las partes, tal y como explica el propio Real Zaragoza en un comunicado oficial. El acuerdo incluye una cantidad fija y otra en variables en función del rendimiento del futbolista, a quien también había querido incorporar el Betis. Junto al futbolista dejará el club su padre, Álex Monserrate, actualmente en la secretaría técnica.

"El Real Zaragoza y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso de Jano Monserrate. El jugador deja el Real Zaragoza después de desestimar los repetidos intentos de negociación para renovar su contrato desde hace más de un año. Tras su requerimiento por escrito de salir del club en este mercado de invierno, lamentamos profundamente la decisión del jugador y su entorno ya que es un futbolista formado desde los 10 años en nuestro club y actual capitán de nuestro Juvenil División de Honor, que ya debutó con el Deportivo Aragón y Selección Española Sub-18", señala la entidad en su comunicado.

"Ante esta tesitura, el club se ha visto obligado a encontrar la mejor solución posible en defensa de sus intereses. Finalmente hemos alcanzado un acuerdo que respeta y valora los esfuerzos de años formando a este jugador, reservándose el Real Zaragoza opciones de futuro, así como bonus en función de su crecimiento como futbolista. Le deseamos la mejor de las suertes en su carrera profesional", concluye el club.

El jugador también quiso despedirse del club mediante una carta publicada en sus redes sociales. «Querida familia del Real Zaragoza, no es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa y la de mi familia durante tantos años. He aprendido tantas cosas buenas que no podría describirlas con palabras», señala el joven jugador, destacando que el «Real Zaragoza es mucho más que un equipo de fútbol. El Real Zaragoza es cariño, humildad, pasión, entrega y determinación. Aquí me habéis enseñado que los sueños no solo se desean, se construyen».

Monserrate da las gracias «de corazón» a todos a quienes le han acompañado en esta etapa y asegura que, aunque sus caminos se separen, «el fútbol volverá a unirnos». «El Real Zaragoza siempre será mi equipo», concluye su carta el jugador de diecisiete años que, tras siete en la Ciudad Deportiva, emprenderá una nueva aventura en el Atlético de Madrid.